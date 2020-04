I CONFINI

TARVISIO La Slovenia manterrà una posizione restrittiva e conservatrice nei confronti dell'Italia, dove l'epidemia è stata più intensa, attuando una prudente e lenta riapertura dei confini. È quanto ha illustrato ieri il ministro degli interni Ales Hojs durante una videoconferenza con i colleghi dell'UE. Tra gli argomenti la necessità di uno sblocco dei confini per agevolare anche la ripresa del turismo. Lubiana, che ha sottolineato come sia ancora troppo presto per parlare di scadenze, ha ribadito che le prime decisioni potrebbero essere prese non prima della prossima settimana e solo dopo aver sentito il parere degli epidemiologi. Sotto la lente d'ingrandimento proprio l'Italia.

I nostri connazionali dovrebbero essere comunque sottoposti a controlli sul loro stato di salute. Non è ancora chiaro di cosa si tratti, ma le opzioni sul tavolo includono sia una certificazione - forse simile a quella già ora richiesta - sia la possibilità di essere sottoposti a non ben specificati test. Posizione totalmente diversa rispetto a ciò che dovrebbe verificarsi tra Slovenia e Croazia. La riapertura del confine con Zagabria, infatti, potrebbe avvenire già a partire dalla seconda metà di maggio. Una decisione che sarebbe comunque vincolata ai provvedimenti che verranno presi in questi giorni dal governo croato.

Tra le tante incertezze una cosa è sicura: le verifiche al confine tra Italia e Austria rimarranno in vigore almeno fino al 7 maggio. Questo quanto è stato deciso dal ministero dell'interno austriaco che ha prolungato di altri dieci giorni i controlli alle frontiere. A essere escluse dal provvedimento risultano solo Ungheria e Slovenia, dove le verifiche proseguiranno fino all'11 novembre. Intanto anche ieri sono proseguiti i contatti tra il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e i suoi omologhi di oltre confine. L'obiettivo è trovare un varco per riaprirsi verso Carinzia e Slovenia. «Il presidente mi ha confermato che ci stanno lavorando - spiega il vicepresidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini - ma la situazione è ancora ben lontana dall'essere risolta». Agli occhi delle autorità austriache lo scoglio maggiore risiede nella nostra gestione della fase 2, considerata ancora troppo incerta. «Il Governo dovrebbe dare delle direttive generali e poi, a seconda delle peculiarità di ognuno, permettere alle singole regioni di stringere o allargare le maglie». Esattamente quelle fughe in avanti di cui tanto si parla e che Roma sta in tutti i modi cercando di evitare.

