LA SITUAZIONE

UDINE Una prima quota di 53mila, un'altra di pari entità, per uno stock complessivo iniziale di 106 mila vaccini a disposizione delle categorie più a rischio, ovvero anziani e personale sanitario. La campagna di vaccinazione anti-coronavirus in Friuli Venezia Giulia si condenserà in questi numeri, usciti dal vertice di ieri tra Governo e Regioni, con la partecipazione in videoconferenza di Massimiliano Fedriga. Nel frattempo, come ha aggiornato sempre ieri il vicegovernatore Riccardo Riccardi, in occasione dell'accensione dell'albero di Natale donato dalla Confcommercio all'Ospedale di Udine, si continua a lavorare per organizzare il sistema logistico, con luoghi e strumenti già messi a disposizione ovvero i frigoriferi già acquisiti, «che ci consentiranno di custodire il vaccino quando la gestione commissariale ce lo metterà a disposizione», ha specificato l'assessore regionale riferendosi all'attività dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, la quale poi servirà gli ospedali e probabilmente i quartieri fieristici che fungeranno da hub per la somministrazione. «Sappiamo che la priorità stabilità è quella del personale socio-sanitario e degli anziani ospitati nelle case di riposo - ha aggiunto Riccardi - ed è una macchina che sta partendo e anche su questo sarà un'altra prova impegnativa per il servizio sanitario regionale, perché il vaccino lo devono fare i professionisti e gli operatori del sistema di salute e sappiamo che abbiamo a disposizione poche di queste figure».

I NUMERI DI GIORNATA

Calano i nuovi contagi, anche in percentuale rispetto ai tamponi effettuati, ma salgono ancora i ricoveri ospedalieri. La fotografia delle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia ha portato altri 359 nuovi contagi (-343 rispetto al giorno precedente), ovvero il 9,02 per cento dei 3.981 tamponi eseguiti (domenica era l'11,27% su 6.627 tamponi). Sono inoltre stati registrati 16 decessi da Covid-19, in calo, a cui si aggiungono ulteriori 8 morti pregresse, inserite ieri a sistema e afferenti al periodo che va dal 2 al 5 dicembre. I decessi complessivamente ammontano a 1.059. I casi attuali di infezione risultano essere 15.339. Scendono a 58 (-1) i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono 665 (+13) i ricoverati in altri reparti, per un totale di 723 ricoverati. Le persone in isolamento 14.146.

OZONO ALL'EX VICE PRESIDENTE

Tra i pazienti l'ex vicepresidente della Regione, Paolo Ciani - che oggi compirà 59 anni - è stato trasferito al reparto di terapia intensiva di Udine da San Daniele del Friuli, nosocomio nel quale la scorsa settimana aveva raccontato di essere stato ricoverato a seguito dell'aggravarsi della sua situazione, non lesinando critiche all'organizzazione del sistema sanitario regionale. È stato sottoposto al primo dei tre cicli di ozonoterapia e da quanto da lui stesso raccontato sui social, i benefici sono stati quasi immediati: «In reparto c'è grande umanità, il personale con maggior esperienza alle spalle affianca i neoassunti. Sono in mezzo a persone che stanno molto male e a medici che danno il massimo. Qui ho visto uscire i corpi nei sacchi neri. I sanitari temono una nuova ondata di contagi anche a seguito del passaggio del Friuli Venezia Giulia nella zona gialla - ha scritto Ciani - paragonare questa malattia a una banale influenza né a una normale polmonite. Fare questo sarebbe pura follia perché questo virus di normale non ha proprio nulla».

L'ex esponente regionale di Alleanza Nazionale, oggi imprenditore nel ramo alimentare, non ha risparmiato l'attuale giunta regionale: «Chi governa deve farlo meglio del suo predecessore senza demolire ciò che ha ereditato - il suo commento - in questo modo la nostra Regione ha saputo superare le tragedie del passato. Ammettere che anche nel sistema sanitario qualche problema ogni tanto c'è, è indice di intelligenza, non farlo è sbagliato».

RESIDENZE PER ANZIANI

Sono stati rilevati 8 casi di anziani ospiti contagiati e 3 tra gli operatori sanitari. A proposito di case di riposo, a Latisana è stata attivata una soluzione per garantire agli ospiti il mantenimento di reti di rapporti sociali ed affettivi, attraverso l'allestimento di spazi in cui ospiti e famigliari possano parlarsi e toccarsi grazie a dispositivi di sicurezza, ovvero le così dette stanze degli abbracci. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di cinque infermieri, due medici e otto Oss.

PER CHI RIENTRA DALL'ESTERO

Fino al 9 dicembre l'ingresso dai Paesi esteri è consentito senza limitazioni per tutte le nazioni dell'area Schengen ad eccezione di quelle inseriti nell'elenco C (Belgio, Francia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Romania) per i quali è necessario sottoporsi al tampone massimo 48 ore prima o entro 48 ore dall'ingresso in Italia. Dal 10 dicembre, l'entrata in Italia da tutti i Paesi dell'Ue/Schengen è consentita solo previa presentazione di tampone antigenico/molecolare eseguito precedentemente all'ingresso in Italia al massimo entro 48 ore prima dell'entrata. Dal 21 dicembre al 6 gennaio ogni ingresso in Italia per motivi non di necessità sarà seguito da 14 giorni di quarantena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA