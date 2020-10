LA SITUAZIONE

UDINE Una nuova vittima da covid-19 in Friuli Venezia Giulia. La 352esima dall'inizio dell'emergenza sanitaria. È morto infatti nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Udine il cittadino bengalese di 47 anni, residente a Staranzano, che aveva contratto il coronavirus durante un viaggio verso casa da Marghera, al cantiere navale, dove lavorava. Le sue condizioni erano state fin da subito gravi. La sua famiglia è stata sottoposta al tampone e posta in quarantena dopo il risultato: sono risultate positive infatti sia la moglie sia la figlia (negativi altri due figli), che frequenta la sezione 1 della scuola Rodari, sempre di Staranzano.

Buone notizie invece dalla primaria Duca D'Aosta di Monfalcone dove, nei giorni scorsi, un alunno di terza era risultato positivo al Covid-19, facendo scattare il consueto tracciamento dei contatti, tra compagni e insegnanti. A comunicarle è il sindaco Anna Maria Cisint: «Bambini, insegnanti e personale sono risultati negativi al primo tampone. Resteranno in quarantena, come disposto dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria e saranno nuovamente testati il tredicesimo giorno. Grazie al servizio prevenzione e a tutto il personale dell'AsuGi».

Monfalcone che tra l'altro ha festeggiato il ritorno al lavoro del comandate della Polizia Locale, il sandanielese Rudy Bagatto, colpito gravemente dal Covid a marzo e finalmente guarito completamente dopo 7 mesi di varie vicissitudini. A Udine invece ieri si sono registrati due casi di positività all'istituto superiore Deganutti. Sono due studenti compagni di classe e la dirigenza scolastica ha avviato tutte le procedure specifiche di concerto con il dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria Friuli Centrale.

I NUMERI DI GIORNATA

Ieri sono stati rilevati 57 nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia: 22 in provincia di Gorizia, 17 in provincia di Udine, 10 a Trieste, 7 a Pordenone e uno da fuori regione. Con i nuovi casi, le persone attualmente positive al Coronavirus in regione salgono a 778. Quattro pazienti si trovano in cura in terapia intensiva, mentre 20 sono ricoverati in altri reparti. 19 i clinicamente guariti, 735 le persone in isolamento. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.723: 1.613 a Trieste, 1.584 a Udine, 1.053 a Pordenone e 454 a Gorizia, alle quali si aggiungono 19 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.594. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

L'ASSESSORE RICCARDI

«La strategia terapeutica attuata dal nostro sistema regionale, che prevede in caso di positività al Covid-19 il trasferimento degli ospiti delle strutture per anziani in Rsa dove ricevono le migliori cure possibili, si sta rivelando la più adeguata e ha già consentito di salvare vite umane. Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, rispondendo ad una interrogazione in consiglio regionale. Riccardi ha precisato che «l'aumento di nuovi casi di Covid-19 avvenuti nelle ultime settimane dimostrano che la battaglia per sconfiggere il coronavirus è ancora in corso; ma, ancora una volta, la professionalità, la competenza e l'impegno del nostro personale sanitario hanno dimostrato che questo nemico invisibile si può sconfiggere. Tutte le azioni messe in campo sono infatti volte a curare nel migliore di modi le persone colpite dalla malattia, prestando un'attenzione particolare a coloro che sono più fragili e a contrastare la sua diffusione».

INTERVIENE LA CISL

Non poteva che essere il Covid, il tema al centro del dibattito del consiglio generale della Cisl Fp regionale, ieri a Monfalcone: il virus, infatti, sta cambiando in modo netto il volto della pubblica amministrazione, anche del Friuli Venezia Giulia. Basti pensare all'uso inedito dello smartworking o al sovra lavoro, in stato di emergenza assoluta, nel comparto della sanità. E proprio alla situazione delle terapie intensive fa subito riferimento il segretario regionale Massimo Bevilacqua nella sua relazione introduttiva: «Bisogna velocizzare l'attuazione del piano emergenza, per non ricadere nella situazione in cui si siamo trovati allo scoppio della pandemia: per questo chiediamo che vengano utilizzati velocemente gli oltre 25 milioni già devoluti dal livello nazionale, ad esempio per implementare i posti letto nelle terapie intensive, dai 26 dei mesi scorsi ai 109 previsti dal Governo per il Friuli Venezia Giulia. Allo stesso modo incalza Monticco occorrerà vigilare sulle case di riposo che hanno pagato un conto altissimo e sulle quali va attuato un protocollo dedicato: anche su questo apriamo al confronto con l'assessore Riccardi».

