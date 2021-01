LA SITUAZIONE

UDINE Un ritorno in zona gialla dal 1° febbraio? Ad auspicarlo è il presidente Massimiliano Fedriga sulla base dei dati registrati negli ultimi giorni, ma la decisione spetta soltanto al ministro Speranza. Ulteriori indicazioni si avranno solo domani, nel frattempo il tasso di positività rimane sotto il 6% e calano ancora i ricoveri. Preoccupano invece i cinque nuovi focolai scoppiati in alcune scuole della provincia di Udine e sul fronte tracciamento si attende il protocollo per la vendita dei kit in farmacia.

GIALLO O ARANCIO

«I dati del Friuli Venezia Giulia sicuramente sono in linea con uno scenario da zona gialla. In settimana sentirò il ministro Speranza, ma i dati, già dalla scorsa settimana, ci danno in giallo. La scelta non è nostra, ma ipotizzo sia così». Parola di Fedriga e l'attesa adesso è tutta per il prossimo monitoraggio in arrivo domani, basato su dati della settimana dal 18 al 24 gennaio. Qualora fossero soddisfacenti, sabato 30 gennaio potrebbero arrivare le nuove ordinanze del ministero della Salute, eventualmente in vigore già dalle 24 ore successive. Altrimenti la regione rimarrà ancora per sette giorni in arancione.

I DATI

Nelle ultime 24 ore su 6.719 tamponi molecolari sono stati rilevati 360 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,36%. Sono inoltre 4.349 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 224 casi (5,15%). I decessi registrati sono 25, ai quali se ne aggiunge uno che risale al 27 dicembre, per un totale che sale a 2.325 dall'inizio della pandemia. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 61 e quelli in altri reparti a 646. I totalmente guariti sono 50.287, i clinicamente guariti salgono a 1.520, mentre scendono le persone in isolamento (10.685). Tra i contagiati dal Covid-19 c'è anche il sindaco di Buttrio, Eliano Bassi, medico di base. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio di ieri attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

I FOCOLAI

A preoccupare, a pochi giorni dalla riapertura in presenza delle superiori previsto per lunedì, sono i focolai esplosi in diverse scuole del Friuli, da San Daniele ad Arta Terme, da Udine a Tavagnacco fino a Gonars. Il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, ha rassicurato che «i piani per il rientro in classe degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sono pronti dal 22 dicembre. Tutti coloro che dovevano mettere in campo le azioni conseguenti al piano hanno avuto il tempo per farlo e immagino che lo abbiano fatto». Ha avviato un giro di telefonate e di consultazioni per capire se ognuno ha fatto la propria parte. Esiste, ha precisato, il rischio che si creino nuovi focolai nelle scuole di ogni grado, «bisogna tenerli sotto controllo e garantire il tracciamento».

CASE DI RIPOSO E OSPEDALI

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 12 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse sono in totale 13. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr), da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività di due tecnici, un amministrativo, tre infermieri, un assistente sociale e un operatore sociosanitario; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un tecnico e tre infermieri; nell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale di tre infermieri e un operatore sociosanitario. Infine, da segnalare la positività di 4 persone di rientro rispettivamente da Albania (2), Moldavia e Turchia.

TEST IN FARMACIA

A proposito di tracciamento, l'esecuzione di tamponi rapidi in farmacia sta per divenire realtà anche in Friuli Venezia Giulia, già alcune farmacie si stanno dotando dei kit di libera vendita per i cittadini. Oggi è fissato un incontro tra Federfarma e assessorato regionale alla salute. Si discuterà del protocollo da adottare: test solo a chi non presenta sintomi e a chi non ha avuto contatti stretti con positivi, categorie che devono rivolgersi a medico di base e azienda sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA