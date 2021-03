LA SITUAZIONE

UDINE Un ospedale allo stremo. A Udine l'emergenza Covid non dà tregua da ottobre, la situazione rischia di collassare e la pressione è tale che alcuni medici e infermieri hanno avviato l'iter per il licenziamento. Ieri sera l'intersindacale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha scritto a Prefetto, all'assessore alla Salute Riccardo Riccardi, al direttore centrale Salute Gianna Zamaro e al direttore generale dell'AsuFc Massimo Braganti. Il tono è garbato, parlano di «estrema difficoltà per l'aumento esponenziale dei malati di Covid» a Udine e Palmanova. Ma è fermo nel chiedere un intervento urgente affinchè la situazione non degeneri e si tuteli la salute pubblica: «Chiediamo la chiusura immediata e non più rinviabile delle strutture con attività differibile per recuperare risorse umane e strutturali da assegnare alle strutture coinvolte nell'emergenza Covid». Perchè pronto soccorso, terapie intensive, reparti di medicina, radiologia e strutture di supporto sono «in grave affanno e con il rischio di non poter assicurare la doverosa assistenza ai malati gravi».

LA PREOCCUPAZIONE

I medici dell'intersindacale - Davide Durì, Valtiero Fregonese, Antonio Maria Miotti, Nicola Cannarsa, Stefano Smania, Calogero Anzallo e Roberto Cesanelli - chiedono che tutte le Aziende sanitarie e tutte le strutture sanitarie accreditate dalla Regione Fvg partecipino allo sforzo mettendo a disposizione personale e strutture. È un grido d'aiuto che arriva da un ospedale, il più grande della regione, che la nuova ondata Covid ha travolto. Si continuano ad allestire posti letto di terapia intensiva che non bastano mai. Sono 31, sempre occupati. Altri quattro sono stati spostati a Palmanova, dove ci sono altri quattro posti di semintensiva. Come uscirne? Secondo l'intersindacale, l'unica soluzione è ridurre al minino l'attività non urgente recuperando medici e infermieri dai reparti in cui possono essere cancellate visite ambulatoriali e interventi chirurgici non urgenti. Questo consentirebbe di concentrare anestesiti rianimatori degli ospedali di Tolmezzo, Gemona e Latisana su Udine e Palmanova. E di dirottare anche infermieri e altri professionisti nel cuore dell'emergenza Covid.

LE REAZIONI

Intanto il mondo della politica alza la voce. Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) si chiede di potenziare la sanità territoriale, le unità domiciliari e le cure domiciliari, prima che sia necessario il ricovero. «Bisogna impiegare - suggerisce in una nota - tutto il personale disponibile da tutte le strutture, compresi i volontari ex infermieri e medici che si sono resi disponibili, organizzando gli affiancamenti necessari». Per il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli è «gravissimo che i ripetuti allarmi dei sindacati siano rimasti inascoltati, con queste conseguenze per i nostri cittadini, che dovevano essere evitate. Non ci interessa attaccare o fare polemiche, ci interessa invece che si stia facendo tutto ciò che serve per i cittadini e per gli operatori della nostra sanità pubblica». La consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd) afferma che «la situazione all'ospedale di Udine è ormai al collasso e completamente sfuggita di mano ai timonieri dell'emergenza». Ricorda che «il personale è allo stremo. Infatti, accanto alle dimissioni di sei infermieri, ora arriveranno anche quelle di alcuni medici. Tutti lasciati soli ad affrontare un'emergenza senza uguali». E aggiunge: «A fronte di questa situazione, si chieda il supporto dell'esercito. Altrimenti, non rimarrà gente a sufficienza in ospedale». Per i consiglieri regionale del M5S «Udine è solo la punta dell'iceberg» e «il rischio è che, a causa dell'alto numero di accessi, i pronto soccorso siano occupati interamente da pazienti Covid positivi, con carenza di spazi e difficoltà di prendere in carico gli utenti non Covid» (c.a.).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA