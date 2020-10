LA SITUAZIONE

UDINE Un'altra vittima, 165 nuovi contagi e ben 13 nuovi ricoveri in ospedale. Continua a peggiorare la situazione legata al covid-19 in Friuli Venezia Giulia, così come nelle vicine Slovenia e Croazia.

I DATI DI GIORNATA

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 165 nuovi positivi a fronte di 5.237 tamponi eseguiti e si è registrato un decesso in Friuli, una anziana di 95 anni che era ricoverata in Ospedale a Udine dal 10 ottobre scorso. A comunicarlo il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Dei nuovi contagi di giornata 46 arrivano da Trieste, 65 dal Friuli, 21 da Pordenone e 31 dall'Isontino, ai quali si aggiungono 31 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione complessivamente sono saliti a 1.824, in crescita di 152 unità. Salgono a 12 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 45 i ricoverati in altri reparti, 13 in più rispetto al giorno precedente. I decessi complessivamente ammontano a 359. I totalmente guariti sono 3.910, i clinicamente guariti 25 e le persone in isolamento 1.742.

INDICE ALTO

L'indice di contagio (Rt) in Friuli Venezia Giulia secondo i dati comunicati dall'Istituto superiore di sanità è salito a 1.24, 433 su 100 mila abitanti, più alto della media nazionale che attualmente è a 1,17. Il tasso di positività raggiunge il 3,15 per cento, il più alto dalla primavera, il fatto però che si stiano effettuando più tamponi di screening, porta il tasso sui nuovi casi testati vicino alla media italiana, poco sotto il 10 per cento. In media, in Italia, il 9,18% dei ricoverati per Covid-19 ricorre al setting assistenziale della terapia intensiva. La settimana scorsa era l'8,09%. Il Friuli Venezia Giulia rappresenta la regione che attualmente registra il rapporto più elevato tra ricoverati in terapia intensiva sui ricoverati totali, il 27%. A rilevarlo è il 24.esimo report settimanale Instant' dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell'Università Cattolica, campus di Roma.

CASI PARTICOLARI

Nel dettaglio dei casi, per quel che riguarda le residenze per gli anziani si registrano le positività al Covid di un operatore a San Canzian d'Isonzo, due a Trieste, uno a Grado e uno a Pradamano. Inoltre, una donna (classe 1913) ospitata in casa di riposo a Trieste. In ambito sanitario, nell'Azienda Giuliano-Isontina sono stati rilevati i casi di un medico, un dietista e un infermiere, nell'Azienda del Friuli Centrale di un medico e dell'Azienda del Friuli Occidentale di un amministrativo. C'è anche una buona notizia: spento il focolaio di Casa Serena a Pordenone.

NUOVI PUNTI TAMPONE

«Proseguiamo ad aprire i punti tampone sul territorio per consentire la riduzione dei disagi legati alle distanze dove effettuarli e per incrementare i percorsi necessari a velocizzare le operazioni di verifica dell'eventuale positività e del tracciamento al Covid-19. Il presidio contribuirà a migliorare la risposta sanitaria per affrontare il virus in regione». Così da Tolmezzo l'assessore regionale Riccardi, presente per l'apertura del nuovo punto in via Giuseppe Marchi 10/G, nell'area del tennis club, che incrementa il numero di quelli già attivati dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sul territorio. Il vicegovernatore ha informato infine sulle ulteriori aperture: lunedì a Codroipo, seguita da Udine all'Ente Fiera di Martignacco e da San Giorgio di Nogaro.

OLTRE CONFINE

Peggiora la situazione in Slovenia: altri 834 nuovi contagi, il numero più alto dall'inizio della pandemia. 242 persone sono ricoverate in ospedale (+9%), 45 sono in terapia intensiva (+ 12,5%). Altre quattro persone sono morte, portando il totale dall'inizio dell'epidemia a 180. Da ieri sono scattate le nuove misure di contenimento con la suddivisione del paese in zone gialle e rosse, sottoposte a restrizioni di movimento e al funzionamento di locali pubblici, bar e ristoranti e a limiti agli assembramenti. In Croazia continua la serie di record negativi e ieri per la prima volta si è superata la soglia dei mille contagi giornalieri. Stando al bollettino giornaliero dell'Unità di crisi della Protezione civile, sono stati registrati 1.131 nuovi contagi. Al massimo è anche il numero dei pazienti con l'infezione attiva, ad oggi 4.233.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA