LA SITUAZIONE

UDINE Situazione di nuovo critica in montagna a causa della nevicata record che ha già portato oltre un metro di neve fresca in moltissime località di Carnia e Valcanale-Canal del Ferro. Le precipitazioni non danno tregua dalla tarda mattinata di ieri, a partire dai 250 metri di quota. A risentire soprattutto strade, corrente elettrica e linee telefoniche. Con tanto di appello in serata della Protezione civile regionale a non spostarsi di casa se non per urgenze. Molti sindaci, a partire da quelli di Tolmezzo e Sappada, hanno firmato le ordinanze per chiudere le scuole oggi

Sono salite a 1.200 le utenze disalimentate dalla rete elettrica in regione come ha comunicato Enel che con i suoi tecnici e mezzi ha operato tutto il giorno per cercare di ripristinare le situazioni più critiche a causa del peso della neve che ha piegato pali e cavi dell'alta tensione. Colpiti soprattutto i comuni di Forni di Sotto, Rigolato, Paularo, Resia, Prato Carnico e Pradibosco. Già installati 10 gruppi elettrogeni. A causa delle nevicate sono state chiuse col passare delle ore la regionale 355 tra Forni Avoltri e Cima Sappada per una slavina, e successivamente un camion a Rigolato ha bloccato la strada perché incastrato. Off-limits la regionale 123 da Sutrio allo Zoncolan, la 24 da Paularo a Ligosullo, la 40 Rosa dei Venti, la 110 di Passo Pramollo, il passo della Mauria lungo la statale 52 Carnica e il Passo di Monte Croce Carnico sulla 52 bis mentre il tratto tra Forni di Sotto e Forni di Sopra è stato riaperto a senso unico alternato dopo la frana di lunedì. A Forni Avoltri Frassenetto, Sigilletto e Collina sono di nuovo raggiungibili tramite la forestale percorribile però solo da mezzi fuori strada. Viabilità interrotta anche tra Comeglians e Ravascletto per uno smottamento. Lungo l'Autostrada A23 tra Carnia e il confineo dal pomeriggio di ieri il Prefetto di Udine ha disposto il divieto di ingresso temporaneo per i mezzi pesanti con massa complessiva oltre le 7,5 tonnellate da Udine verso nord e viceversa: lunghe colonne di Tir si sono quindi fermate ai lati delle carreggiate.

FRANE E SMOTTAMENTI

Continua la conta dei danni anche rispetto ai precedenti fenomeni atmosferici del weekend: a Lauco dissesto in una strada tra Vinaio e Plugna, a Socchieve danneggiamento del guado Lumiei, attualmente quasi isolata la località Avari. A Forni di Sotto ci sarà bisogno di un intervento a monte dopo la frana in località Chiaradia. A Verzegnis chiusa per frana via Ambiesta. A Rigolato un rio crea problemi alla regionale 355 e a una cabina Enel. A Ovaro, segnalati problemi alla viabilità comunale ad Agrons-Corva, lungo la Stentaria, lungo la Forestale Mione-Valina e Mione-Malga Navas, Mione-Mozza-Mione. A Comeglians, interruzioni alla viabilità comunale Tualis-Salars, in comune di Ravascletto, alla Panoramica delle Vette (località Claupa), a Margò lungo la strada per la segheria e sulla viabilità interna a Maranzanis.

ALLAGAMENTI

Se in montagna sta nevicando, nel resto della provincia la pioggia l'ha fatta da padrona con allagamenti, smottamenti e frane in diverse località: a Manzano chiusa la strada che collega all'Abbazia di Rosazzo; in Comune di Trasaghis nella località di Braulins massi sulla carreggiata ed è stato segnalato un cedimento della sede stradale lungo la viabilità comunale Peonis-Quel di Forchia in località Brintuela. In Comune di Tarcento verso Oltretorre, in località Poia viabilità interrotta. Allagamenti sempre a Manzano, a Sedegliano e anche nella Bassa: a San Giorgio di Nogaro colpite diverse abitazioni perché il fiume Corno è uscito dagli argini in alcuni punti. A Cervignano l'Ausa ai livelli di guardia, ma sotto la misura critica, è stato costantemente monitorato. Situazione preoccupante nella frazione di Strassoldo dove il Taglio è fuoriuscito dagli argini in alcuni punti, allagando campi e giardini. Problemi anche a Terzo d'Aquileia, a Marano e Carlino. Sotto osservazione il torrente Cormor che ha superato il livello di riferimento di 2 metri a Basaldella. Attualmente sono impegnati 380 volontari con 116 mezzi Nelle prossime ore sono confermate precipitazioni diffuse da abbondanti ad intense, localmente anche molto intense e saranno possibili anche dei temporali. Nevicate, anche intense, oltre 300-400 metri circa. Soffierà Bora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA