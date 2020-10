LA SITUAZIONE

UDINE Salgono i contagi, si registra un nuovo decesso, un quattordicenne finisce in medicina d'urgenza a Udine e gli ospedali rischiano, come in primavera, dei piccoli lockdown con la sospensione di alcune attività ordinarie.

Ieri sono stati rilevati 220 nuovi contagi su un totale di 5.510 tamponi eseguiti. Per quanto riguarda le nuove positività al virus, ci sono alcuni ospiti delle case di riposo di Trieste, un ospite dell'Asp della Carnia e uno della residenza Ada E Alfredo Arcicasa' di San Quirino. Il Covid continua a insinuarsi anche nelle strutture sanitarie, per quanto con numeri molto contenuti. Sul fronte degli operatori sanitari tra i nuovi casi si registrano un'infermiera, un medico di radioterapia, un'operatrice nell'area triestina, due infermieri dell'ospedale di Monfalcone, un assistente sanitario nel pordenonese, un medico igienista e un'ostetrica nell'area udinese e, infine, un infermiere di Palmanova. Anche le scuole registrano nuovi contagi: tre all'istituto comprensivo Linussio Matiz di Paluzza (due studenti e un docente), mentre ci sono tre classi in isolamento precauzionale nei licei Stellini e Marinelli di Udine. A fare i conti con i contagi sono anche le attività produttive, ma anche in questo caso i dati non destano preoccupazione. Già dalla scorsa primavera le aziende si sono attrezzate con grande impegno per creare luoghi di lavoro sicuri. Contagiato anche il sindaco di Faedis, Claudio Zani, assieme a una dipendente comunale con conseguente chiusura del municipio fino a lunedì prossimo e, a Buja, c'è un focolaio con dieci nuovi positivi, di cui due ricoverati in ospedale, un uomo di meno di 50 anni in terapia intensiva e un'anziana. Anche nel Comune di Chiusaforte sono stati individuati tre nuovi casi positivi, tra cui due dipendenti comunali. Si registra anche un nuovo decesso, una donna del 1942 residente a Trieste, deceduta in una Rsa. Attualmente, dunque, le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono 7.075, di cui 2.338 a Trieste, 2.495 a Udine, 1.442 a Pordenone e 751 a Gorizia, alle quali si aggiungono 49 persone da fuori regione, mentre i decessi salgono a 368.

Nelle strutture sanitarie si ricomincia a sentire la pressione e, se scendono a 14 i pazienti in cura in terapia intensiva, dall'altra parte salgono a 83 i ricoverati in altri reparti, tra cui un giovanissimo, un ragazzo di soli 14 anni ricoverato in medicina d'urgenza a Udine. Ed è proprio qui che il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Massimo Braganti, fa il punto della situazione. «La situazione si sta aggravando. Sono stati riattivati posti letto nel reparto di malattie infettive e nelle terapie intensive» afferma.

E nei prossimi giorni potrebbero essere riattivati anche otto posti letto nelle terapie sub intensive, dopo la riapertura, nei giorni scorsi, di ulteriori posti letto nelle malattie infettive e di dieci posti in Rsa a Palmanova. La situazione, insomma, inizia a creare pressione «e se continua così prosegue Braganti forse dovremo sospendere alcune attività ordinarie che, però, al momento, sono ancora tutte garantite».

Basti pensare che l'11 marzo scorso i ricoverati in intensiva erano sei, ieri erano quattordici, due in meno di mercoledì, con 83 ricoverati in altri reparti. E la situazione evolve di giorno in giorno, «per ora stiamo reggendo sostiene il dg nonostante incremento di positivi ricoverati, ma non escludo che da qui a prossimi giorni si decida per alcune sospensioni».

Da mercoledì 21 ottobre l'Azienda sanitario-universitaria del Friuli Centrale ha comunicato che sono sospese le visite ai pazienti da parte dei visitatori, salvo situazioni eccezionali che devono essere valutate dal direttore della struttura. Questo mentre già diversi pazienti disdicono prenotazioni per timore di accedere alle strutture sanitarie, dove si alza il livello di guardia. Se fino a pochi giorni fa, ad esempio, si entrava liberamente al Gervasutta, ora la misurazione della temperatura è d'obbligo per tutti all'ingresso.

I sindaci possono emettere ordinanze restrittive e la prima arriva da Cividale. Sulla scia del Dpcm che ha introdotto limitazioni orarie alle attività dei servizi di ristorazione, il sindaco di Cividale Daniela Bernardi - con una decisione condivisa da tutti i sindaci dell'Uti del Natisone - ha firmato un'ordinanza con cui vengono adottate misure piuttosto severe e in vigore da ieri. Stop alla vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 22 alle ore 05 del giorno seguente da parte degli esercizi commerciali di vicinato, compresi i distributori automatici. Stop anche, tra le 18 alle 5 del mattino, alla somministrazione e consumo di alimenti e bevande ai clienti in piedi e a concertini e djset.

