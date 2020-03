LA SITUAZIONE

UDINE Sale anche nella provincia di Udine il numero di casi positivi al Coronavirus. Un primo caso riguarda una persona residente a Udine, risultata positiva al test effettuato nella notte tra domenica e lunedì e si trova ora in quarantena domiciliare dato che le sue condizioni di salute non sono gravi. È quanto ha fatto sapere ieri mattina il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Sempre nella giornata di ieri sono stati registrati dal sistema sanitario regionale altri tre casi di positività al Covid-19. Tre soggetti residenti nell'area udinese, tutti casi riconducibili al caso rilevato la notte precedente. Tra questi è risultato positivo al Coronavirus anche un assessore del comune di Remanzacco, contagiato dalla moglie che aveva partecipato al convegno universitario a Udine. Oltre all'assessore comunale, la donna ha trasmesso il virus anche a un parente. Sia per i familiari sia per tutti i componenti della giunta comunale di Remanzacco è stato previsto il tampone e per i tre contagiati è scattata la quarantena a casa, nonché la chiusura degli uffici comunali in via precauzionale che potrebbe essere prolungata nei prossimi giorni.

L'ORDINE

Nel frattempo gli ambulatori dei medici di medicina generale vengono riforniti di kit, ma è difficile farli bastare per tutti. Vengono distribuiti 1 o due kit per ciascun medico spiega il presidente dell'ordine di Udine, Maurizio Rocco ma rimangono insufficienti e qualche ambulatorio li deve ancora ricevere. Allo stato attuale è difficile farli arrivare a tutti, ma è una questione da risolvere alla radice. Così il presidente sottolinea che, pur dovendo dotare tutti i medici di adeguate protezioni, bisogna insistere affinché gli assistiti chiamino prima di recarsi in ambulatorio perché, se si dovesse registrare un caso positivo, il medico andrebbe messo in quarantena e l'ambulatorio chiuso. E questo sarebbe un problema non da poco. Contrariamente dovrebbe aumentare il numero di kit a disposizione negli ambulatori, ma questo non è fattibile. L'Ordine, insomma, si appella al buon senso dei cittadini che invita a seguire le indicazioni rese note ormai da giorni. Oltre ai medici di medicina generale, è possibile contattare anche il 112, il 1500 e il numero verde messo a disposizione dalla Regione per ricevere informazioni prima di precipitarsi dal medico di famiglia. In provincia di Udine per ora non sono stati chiusi ambulatori e gli utenti si sono dimostrati ligi aggiunge Rocco che condivide la scelta fatta dalla regione di prolungare la chiusura delle scuole.

LO SNAMI

Sui kit insufficienti interviene anche il vicepresidente dello Snami Salvatore Galioto, delegato aziendale dell'Asufc. I medici di base sostiene - hanno ricevuto una dotazione lacunosa e addirittura risibile, non adeguata a questa ondata di contagio. Tra l'altro non è stato nemmeno diffuso, sempre dalle autorità competenti, un codice di comportamento da parte dei cittadini verso l'afflusso agli ambulatori medici, onde evitare degli affollamenti inutili, oltre che problematici. Purtroppo siamo in una situazione sanitaria paradossale che incide notevolmente anche sul sistema sociale e in modo grave prosegue, facendo riferimento alla situazione in cui si trovano tante famiglie con i figli a casa da scuola da accudire, genitori che necessitano di certificati medici per malattia, faremo noi i soliti tappabuchi? Saremo noi medici di medicina generale a giustificare l'assenza per malattia di genitori in difficoltà, visto che nessuno ha pensato ai minori in casa?.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA