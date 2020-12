LA SITUAZIONE

UDINE Risultati in ritardo, telefoni muti. Dopo «110 ore di attesa» ancora non aveva ricevuto nessun referto del suo tampone di controllo, né sul fascicolo Sesamo né sulla cartella sanitaria in ospedale. E, sempre secondo il suo racconto, tutti i tentativi di chiedere informazioni al telefono sarebbero caduti nel vuoto («Di fatto non si riesce mai a prendere la linea. Solo ieri ho provato 34 volte a chiamare», scriveva martedì) come senza risposta sarebbero rimaste le mail inviate all'indirizzo messo a disposizione dal dipartimento di Prevenzione. Finalmente, ieri, per lui il verdetto (tampone negativo) è arrivato a distanza di cinque giorni dal test. È solo l'ultimo caso, segnalato da un cittadino (che chiede l'anonimato) senza alcun intento polemico (ma con il pensiero fisso a chi, magari anziano e poco avvezzo a internet, si trova in una situazione analoga e si sente abbandonato), che ha scatenato reazioni a valanga da parte di chi sostiene di aver vissuto odissee molto simili prima di ottenere il certificato libera tutti di fine isolamento.

LE ASSOCIAZIONI

Racconti di questo tenore sono arrivati anche all'orecchio delle associazioni di tutela dei consumatori. Come spiega Erica Cuccu, presidente di Federconsumatori Udine, «abbiamo ricevuto tante segnalazioni, seppur non sfociate in pratiche, che riguardano la sanità pubblica e i ritardi nel tracciamento, anche nella notifica ai positivi. Ci sono dei dipendenti pubblici che collaborano anche con noi per altre cose, che hanno avuto notevoli ritardi nel conoscere l'esito. Persone che ci hanno raccontato di aver saputo della positività dopo una settimana o altre che hanno fatto il tampone di controllo e pur sapendo di essersi negativizzate ancora non avevano ricevuto la liberatoria per uscire. Ci sono ritardi anche nel dare l'esito di negatività. Così però si obbligano le persone a prolungare l'isolamento e questo potrebbe determinare un non riconoscimento della prosecuzione della malattia».

LAVORO

Il consulente del lavoro Simone Tutino spiega che allo studio di cui fa parte con i legali Francesca e Santo Tutino sono arrivate le segnalazioni di «moltissimi casi di dipendenti privati e pubblici che hanno dovuto attendere l'esito del tampone in modo estremamente dilatato nel tempo. Bisogna capire che anche 4-5 giorni di ritardo nell'esito di un certificato per il rientro al lavoro comporta una serie di costi». Fra i casi che gli sono rimasti impressi anche quello di «un maestro di scuola che abita a Colugna che, per fare il tampone, è stato mandato in macchina fino a San Giorgio di Nogaro. C'è una situazione non dico di disordine, ma di disorientamento». Se su questo fronte ancora non si è arrivati alle carte bollate, «abbiamo in piedi questioni giuridiche legate a lavoratori che hanno contratto il virus: infermieri e oss di case di riposo della provincia, qualche professore di scuola privata, guardie giurate... Come studio, stiamo seguendo una serie di contenziosi di lavoro legati al covid: in totale una ventina», spiega Tutino.

REGIONE

Per dare risposte alle persone in isolamento, la Regione intanto ha annunciato ai sindaci della Carnia una sperimentazione, «che partirà a breve», per supportare il dipartimento di Prevenzione nella sorveglianza delle persone isolate. «L'impianto del progetto sperimentale - ha spiegato Riccardi - coinvolge il Comune tramite i Centri operativi comunali (Coc) che hanno nel sindaco il massimo punto di riferimento e che, attraverso operatori opportunamente formati, potranno contattare le persone in quarantena dando risposte ai problemi avvertiti dagli isolati: dal tampone di conferma al certificato di fine quarantena che tarda ad arrivare». Riccardi intende partire dalle «comunità più contenute», come quella della Carnia. I sindaci dovrebbero raccogliere le esigenze dei cittadini per fare da tramite con il dipartimento. Ma il consigliere regionale dem Franco Iacop è polemico: «Riccardi annuncia un nuovo progetto ma resta una domanda: che fine ha fatto il progetto di telemedicina Aiutaci ad Aiutare sostenuto da 1,4 milioni di euro, raccolti quest'estate grazie alle donazioni dei cittadini del Fvg alla Protezione civile proprio per questo scopo? Servono meno progetti e più risposte concrete e tempestive».

Cdm

