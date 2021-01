LA SITUAZIONE

UDINE Riapre, almeno in parte, l'unità coronarica, bersagliata nelle scorse settimane dai contagi a catena fra il personale. Ma, per contro, all'ospedale di Udine, la situazione dei reparti di Medicina continua a tenere sul chivalà i rappresentanti dei lavoratori. «La situazione è molto preoccupante», dicono le Rsu.

Martedì sera sono stati riattivati alcuni letti all'unità coronarica, che era stata chiusa in seguito ai contagi fra i dipendenti. «Abbiamo riaperto mezza unità coronarica - conferma il direttore medico di presidio Luca Lattuada - spostando quattro pazienti. Abbiamo la necessità di tenerli monitorati e quindi abbiamo spostato gli infermieri da due stanze di degenza». Come si ricorderà, «il problema della chiusura era stato determinato dalle malattie del personale di assistenza. A fine dicembre c'era stato un piccolo focolaio che si è poi risolto. Poi, ne è venuto fuori uno successivo una decina di giorni fa. Abbiamo parecchie assenze: 15 persone di assistenza e tre medici». Da qui la decisione di garantire comunque il servizio con una soluzione su più fronti. «La scelta è stata quella di mantenere i letti di degenza per i pazienti meno compromessi, garantire le urgenze e mandare, come succede da sempre, i pazienti critici in terapia intensiva. La funzione di unità coronarica quindi è stata comunque garantita dalla terapia intensiva» qualche padiglione più in là. «Abbiamo dei margini di espansione - dice Lattuada -. Possiamo anche usare qualche letto di terapia intensiva di cardiochirurgia. Si è solo trattato di una riduzione di posti letto temporanea, ma le funzioni dell'unità coronarica sono sempre state garantite. È rimasta la degenza, sono rimaste le prestazioni in urgenza e la necessità di terapia intensiva è stata assicurata dalla terapia intensiva. Non sono stati segnalati particolari problemi. Se «a regime i posti letto sono 31 più otto di unità coronarica, adesso di letti operativi ne abbiamo 25 in Cardiologia, oltre all'utilizzo della terapia intensiva».

Resta ancora il nodo delle Mediche, sempre per un problema legato ai contagi. Così una parte è diventata, di necessità virtù, sezione covid, come dichiarato al ministero. «Abbiamo una sezione di Medicina, la Prima A, - dice Lattuada - diventata covid da qualche giorno in seguito ad un caso di contagio». Poi i positivi sono aumentati e «abbiamo ritenuto più efficiente metterli tutti in un'unica sezione. A martedì c'erano 32 pazienti». Altri malati positivi «sono stati spostati in altre medicine covid, a San Daniele e Palmanova». A Udine restano comunque non covid «la clinica medica e tre sezioni su quattro delle altre due Medicine». Il direttore assicura che dal suo punto di vista i reparti non sono in sofferenza: «Adesso stiamo cercando di alleggerire la situazione. Cerchiamo di tornare ad avere dei posti letto di medicina non covid man mano che i pazienti guariscono o vengono trasferiti in Malattie infettive. Non è alto il numero di operatori contagiati. In tutte le Medicine abbiamo un solo medico assente per covid, mentre qualcosa di più fra infermieri ed operatori».

Il segretario delle Rsu Massimo Vidotto è abbastanza soddisfatto della parziale riapertura dell'unità coronarica «anche se sinora il carico se l'è dovuto sobbarcare la Cardiologia. Il problema dell'unità coronarica era legato ai contagi a catena fra pazienti e personale. Adesso alcuni stanno rientrando ed è il motivo per cui si riapre: quei posti servono assolutamente». Resta, invece, a suo parere «il grandissimo problema delle Medicine, che ci risulta partito da quasi un mese e mezzo, con i primi contagi, per poi estendersi negli ultimi giorni, quando hanno dovuto fare una sezione covid». Da qui il pressing sui vertici per trovare una soluzione. «La logica - dice Vidotto è quella di cercare di ridurre la pressione sulle Mediche, se gli ospedali periferici tengono. Il problema che ha accentuato il fenomeno è che in alcune sezioni si è andati in sovrannumero». Secondo lui «a posteriori, vedendo quello che è accaduto a San Daniele, sarebbe stato meglio prevedere dei reparti covid già prima. Ma il grosso vincolo è sempre legato al personale». Adesso, sostiene Vidotto, «sul personale siamo messi malissimo. Nelle Medicine rischiano di dover fare a breve turni di 12 ore ed è inimmaginabile».

Camilla De Mori

