LA SITUAZIONE

UDINE «Qualcuno rischia non solo di non aprire quest'anno, ma di non riaprire più». Questo il grido di allarme di Paola Schneider presidente di Federalberghi Fvg analizzando le previsioni di una stagione turistica estiva che si prospetta probabilmente la più complicata di sempre. «Siamo sottozero - spiega - tutte le prenotazioni sono state in pratica cancellate. La situazione è grave». La pandemia rischia davvero di mettere in ginocchio un settore che, al momento, fatica a vedere la luce in fondo al tunnel. «Qualcuno sta già valutando se vale la pena aprire o pensare già al 2021. Fermo restando che non è così ovvio che una stagione di stop si traduca nella possibilità di poter ripartire in futuro». Nonostante gli alberghi non siano mai stati chiusi per legge «alcuni ospitano tecnici e operatori sanitari», le serrande sono praticamente ovunque abbassate a causa dell'impossibilità di avere richiesta. Un primo banco di prova potrebbe essere il 13 maggio quando, in teoria, potrebbero riaprire bar e ristoranti: «Quasi tutti gli alberghi in regione hanno anche questo tipo di offerta, ma non mi aspetto grandi cose». Schneider prevede che qualcosa potrebbe muoversi verso la metà di giugno se non addirittura a luglio: «Ci stiamo preparando per una stagione corta, sperando il meteo ci aiuti. Al mare hanno già capito che probabilmente prima di metà giugno sarà difficile fare qualcosa e la stessa cosa in montagna che tra l'altro ha già subito una prima batosta avendo dovuto chiudere nel pieno della stagione invernale. Chi aprirà prima lo farà per ospitare qualche operaio impegnato in cantieri ma poco di più».

I TIMORI

A preoccupare sarà anche la tipologia di turismo su cui poter contare nei prossimi mesi: chi potrà permettersi più di due o tre giorni sarà merce davvero rara. Più facile ci si riduca a un turismo mordi e fuggi. «Sarà di prossimità anche perché sarà da capire quali saranno le condizioni per potersi muovere. Poi immagino che ci sarà poca voglia di andare lontano, magari la gita in montagna per respirare aria pulita o qualche bagno al mare, ma poco di più». Difficile, se non impossibile, pensare all'aiuto del turismo estero con tutti gli Stati che premono per delle ferie protezionistiche: «Tutti facciamo lo stesso discorso. Poi, se pensiamo a noi, il nostro mercato estivo è fatto principalmente dai tedeschi che stanno affrontando ora il problema. Se ci aggiungiamo che, di solito, sono molto ubbidienti alle indicazioni del loro Governo, è facile pensare che ne arriveranno ben pochi in Italia». Schneider confessa che l'atteggiamento della Regione, per quanto riguarda gli aiuti, non sia stato soddisfacente: «Sappiamo che tutti i settori sono in crisi, dal turismo alle industrie, dal commercio agli artigiani. Anche noi abbiamo chiesto aiuto ma per il momento abbiamo avuto solo risposte vaghe. Ci dicono che stanno lavorando, speriamo che qualcosa arrivi». I debiti ci sono, i fornitori vanno comunque pagati ma senza guadagno diventa difficile: «Se il 3 maggio riaprono i negozi di abbigliamento, possono contare ancora su una stagione intera. Se noi apriamo l'albergo ma non c'è richiesta, diventa tutto inutile. Il turismo ha bisogno di più attenzione. Se perdiamo alberghi soprattutto in montagna, si rischia l'implosione. Anche dal Governo ci dicono di chiedere un prestito per pagare i debiti. Bisogna veramente essere audaci per aprire un altro mutuo quando ne hai già uno sulle spalle». E la dilazione delle rate non può di certo essere la soluzione «anche perché tra quattro o cinque mesi quei mutui ripartiranno e si dovrà avere i soldi per pagarli».

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

