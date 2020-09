LA SITUAZIONE

UDINE Palazzo D'Aronco plaude alla nuova direttiva della Procura dei Minori sul rintraccio degli stranieri under 18 non accompagnati, un fenomeno in crescita costante (lo stesso documento riporta che nell'ultimo mese la percentuale di stranieri irregolari che si dicono minorenni è quadruplicata rispetto al precedente periodo) che ha messo in crisi i Comuni friulani (e ancora di più quelli piccoli), dato che proprio ad essi spetta la competenza di questi casi.

In particolare, l'assessore alla Sicurezza Alessandro Ciani è soddisfatto perché la direttiva stessa parla ufficialmente di sedicenti minori, esplicitando quindi ciò che l'amministrazione andava denunciando da tempo: il fatto, cioè, che molti migranti dichiarino il falso fingendosi non maggiorenni, al punto da rilevare una strategia per non incorrere nella riammissione in Slovenia. «Il Procuratore commenta Ciani -, ha descritto con chiarezza il fenomeno e io lo apprezzo perché le nostre segnalazioni non erano segno di razzismo o di scarsa volontà di aiutare bambini e ragazzi deboli e in difficoltà. C'è un fenomeno organizzato, è ovvio che conoscono bene il sistema e la legislazione perché arrivano consapevoli che i minori hanno una serie di garanzie diverse rispetto ai maggiorenni. Accolgo con favore la fermezza con cui il Procuratore ha dettato regole ferree per porre un freno a questi fatti per cui persone con la barba e probabilmente ultra trentenni si dichiarano minorenni. Un comportamento, quello di dare una età falsa, che tra l'altro finisce per creare problemi anche ai veri minori in situazione di reale difficoltà. È stata fatta chiarezza una volta per tutte: se è evidente che non possono avere meno di 18 anni, vanno trattati da maggiorenni e quindi denunciati alle competenti autorità, collocati nei centri di accoglienza e sottoposti alle procedure previste». Compreso, se è il caso, la riammissione in Slovenia.

Il testo della Procura tocca anche un punto nella gestione dei casi di veri stranieri minorenni: «In questo senso continua Ciani -, ci aiuta perché dice che il minore deve essere collocato dall'organo di polizia che ha effettuato il rintraccio mentre prima si doveva contattare la Polizia locale perché lo prendesse in carico. La prossima settimana avrò un incontro con la Questura perché noi vogliamo assolutamente garantire il nostro supporto, anche perché la responsabilità è del Comune e la volontà è di non scaricare tutto alle forze dell'ordine, lasciandoli allo sbaraglio, ma di fornire ad esempio l'elenco delle strutture che possono ospitare i minori e creare una sorta di protocollo condiviso sulle attività da farsi, nell'interesse di tutti».

DATI E COSTI

Sono più di cento i minori stranieri non accompagnati arrivati a Udine e l'ultimo rintraccio risale a martedì. L'emergenza sanitaria, tra l'altro, ha alzato i costi dell'accoglienza che, se si aggira sugli 80 euro al giorno nelle situazioni normali, si avvicina invece sui 150 per le quarantene. A metà agosto, l'amministrazione ha stipulato una convenzione per un mese con la cooperativa Aedis che ha messo a disposizione una struttura in viale XXIII Marzo (ex sede di una casa di riposo) da 30 posti per i minorenni che devono fare la quarantena, al costo di circa 136 euro al giorno (più Iva) per un totale di quasi 123mila euro; dato che la quarantena dura 14 giorni, secondo Ciani allo stato attuale i posti sono sufficienti. Una volta usciti dal periodo di isolamento di due settimane, i giovani vengono poi accolti nelle strutture apposite (come la Casa dell'Immacolata o il Civiform) dove rimangono fino al compimento dei 18 anni.

