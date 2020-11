LA SITUAZIONE

UDINE Oltre 30 contagi in carcere a Tolmezzo, tra cui alcuni detenuti in 41bis; 43 positivi in casa di riposo a San Giovanni al Natisone, 10 infetti al Pronto Soccorso di Udine. Il virus continua ad espandersi in Friuli mentre aumentano anche le vittime, 10 nelle ultime 24 ore.

LE VITTIME

Sale a 556 il numero dei morti da covid-19 in Fvg: si tratta di tre ultranovantenni tra Tarcento, Trieste e Pordenone; un 89enne di Forni di Sotto, un uomo di 77 anni di Milano morto in ospedale a Udine; uno di 74 anni di Marano Lagunare; un 72enne di Porpetto; una donna di 70 anni di Tarcento morta in una residenza per anziani e una donna di 66 anni di San Giorgio della Richinvelda morta in ospedale.

CASE DI RIPOSO

Primo focolaio di contagio da coronavirus all'interno delle strutture Sereni Orizzonti della provincia. A San Giovanni al Natisone sono emersi 43 casi di positività tra i 73 ospiti e un decesso, in ospedale, di un anziano che aveva altre complicazioni. Dei 43 positivi, 8 manifestano i sintomi da covid-19, gli altri sono asintomatici. Sul fronte dei dipendenti, 10 quelli contagiati su 42, tutti in quarantena. È stata disposta la sanificazione della struttura. Le residenze Sereni Orizzonti tra Aiello del Friuli, Risano, Gemona e Pasian di Prato invece rimangono Covid-free. Complessivamente nel settore delle rsa per anziani sono stati rilevati 135 casi di contagio tra gli ospiti e 9 tra gli operatori sanitari. Intanto i Nas in una struttura in Carnia hanno sequestrato alcuni farmaci nella camera di un paziente che non erano nella terapia dell'ospite e necessitano di prescrizione medica. Una struttura della Bassa friulana è stata segnalata all'autorità sanitaria per carenze nel protocollo Covid.

FOCOLAIO IN CARCERE

Sale a oltre trenta persone il numero dei positivi all'interno del carcere di massima sicurezza di Tolmezzo: 25 detenuti ma il dato potrebbe salire, con l'esito di ulteriori tamponi effettuati ieri in mattinata e una decina di agenti di Polizia penitenziaria. Per quanto riguarda la positività delle persone ristrette, si segnalano contagi sia nella sezione di alta sorveglianza sia in quella riservata ai detenuti per 41bis, almeno due. Al momento non c'è stata la necessità di richiedere ricoveri in ospedale, ma visti i numeri del contagio c'è la massima attenzione da parte della direzione della struttura carceraria. Secondo il segretario della Uilpa Gennarino De Fazio, il fatto che ci siano anche reclusi in regime di carcere duro potrebbe dipendere da contatti con gli agenti penitenziari o con lo spesino addetto alla consegna degli approvvigionamenti consentiti o chi distribuisce i pasti.

PRONTO SOCCORSO

Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda Friuli Centrale le positività al Covid di un medico, 9 infermieri, 2 operatori socio sanitari, un dietista, 4 amministrativi e un autista d'ambulanza. Di questi una decina di casi interessa il pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia: si sta eseguendo il tracciamento e dalle prime informazioni è emerso come almeno due casi quello del responsabile e di un coordinatore sarebbero collegati a contatti familiari. La struttura informa l'AsuFc resta operativa grazie anche ai rinforzi giunti da Gemona e Cividale, anche se l'invito alla popolazione è di evitare accessi per problemi non urgenti per non sovraccaricare il sistema.

PEDIATRI IN PRIMA LINEA

Siglata a Palmanova l'intesa tra la Regione e le organizzazioni sindacali (Fimp e Cipe) dei pediatri di libera scelta per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e prevenzione del coronavirus. Ha spiegato Riccardi: «i pediatri di libera scelta si impegnano a svolgere l'attività di sorveglianza sanitaria declinata nelle fasi dell'effettuazione del tampone antigenico rapido e della successiva eventuale presa in carico del paziente».

