LA SITUAZIONE

UDINE Lo chiamano effetto Super Green pass ed è la corsa alle vaccinazioni che si è innescata in vista del prossimo 15 dicembre, quando scatterà l'obbligo di certificato verde rafforzato per alcune categorie, dal personale della scuola agli addetti del comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

VIGILI DEL FUOCO

Per i vigili del fuoco del Comando di Udine, se già una prima accelerata si era vista dopo il gong del 15 ottobre, l'avvicinarsi della data che sancisce l'obbligo, deciso con il provvedimento salva-Natale, ha visto un ulteriore potenziamento dei ranghi degli immunizzati, che potrebbe irrobustirsi ancora grazie a chi si è sottoposto al siero anticovid negli ultimi giorni e deve attendere due settimane per poter avere il certificato verde, come spiega il comandante Giorgio Basile, insediatosi a settembre. Ma resta comunque uno zoccolo duro del 22 per cento di persone ancora senza green pass su 320 permanenti. «Ai primi di settembre era vaccinato il 60 per cento del personale. Adesso circa il 78 per cento è immunizzato con il green pass», spiega Basile. Che vuol dire quasi un venti per cento in più in tre mesi, con uno scatto nelle ultime settimane. Un mese fa, a inizio novembre, la percentuale era del 73 per cento. «Ci sono poi delle persone che si sono vaccinate ma ancora non hanno il certificato verde perché devono aspettare due settimane. Quindi i valori alla fine saranno anche più alti». L'innalzamento dell'indicatore, secondo Basile, si deve al fatto che «abbiamo fatto molta attività di promozione, ma anche sicuramente all'arrivo del certificato verde rafforzato. Un impulso importante è stato dato dal green pass prima e dal super green pass ora. Per i vigili del fuoco, che appartengono alle categorie per cui è stato posto l'obbligo, è cambiato molto anche l'approccio. Come ho avuto modo di dire, siamo ancora in mezzo alla pandemia, ma rispetto all'anno scorso, nonostante la recrudescenza dell'ultimo momento che ci ha portato in zona gialla, abbiamo un compagno di squadra in più: il vaccino».

Essere senza super green pass dal 15 significherà la sospensione, «quindi niente stipendio, niente tredicesima, niente straordinari e reperibilità». Un provvedimento che discende da una legge nazionale e che oltre agli effetti sui singoli, «avrà effetti anche sull'organizzazione, perché significherà poter contare su meno personale». Il 22 per cento è una fetta «comunque importante. Ma io sono fiducioso, perché i vaccinati aumenteranno ancora. Se riusciremo a organizzare le squadre? Le organizzeremo per forza, come le abbiamo organizzate adesso. Con meno persone sarà più difficile. Ma, se dovessimo andare al di sotto del minimo di organico abbiamo la possibilità di far fare straordinari alle persone fuori dal loro turno, come abbiamo fatto dal 15 ottobre. I soldi che non vengono dati ai dipendenti sospesi vengono dati al personale che lavora in più».

SCUOLA

Nel mondo della scuola, l'impatto potrebbe non essere indifferente. Ancora restano molti dubbi da chiarire, anche se una circolare ministeriale ha già dato delle dritte indispensabili su come operare. Come spiega Luca Gervasutti, preside dello Stellini, «ci sono alcune incertezze che speriamo vengano chiarite nei prossimi giorni. Ad oggi la piattaforma ministeriale non consente infatti di avere delle risposte circa la posizione vaccinale del personale. Dice solo se hanno o no il green pass, ma non dice se si tratta di green pass base o di super green pass. Funziona ugualmente, sia che il dipendente abbia fatto il vaccino sia che abbia il tampone. Speriamo che arrivino dei chiarimenti e che ci mettano in condizione di sapere se i dipendenti sono in regola o se è necessario avviare l'iter». In assenza di una modulistica ministeriale ad hoc, poi, oggi «Anp metterà a disposizione dei soci i moduli necessari per notificare agli inadempienti quello che devono fare. È necessario agire in modo omogeneo». Quanti saranno i dipendenti non in regola con il super green pass si vedrà solo il 15, ma, a giudicare dalle chiamate che arrivano ai sindacati l'impatto potrebbe essere potente. Come spiega Anna Pegoraro (Cisl Udine), «temiamo che saranno parecchi. In un solo giorno ho ricevuto almeno una ventina di chiamate da docenti che vogliono sapere cosa succede dal 15 per i non vaccinati. Abbiamo mandato a tutti le informazioni».

Cdm

