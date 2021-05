Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEUDINE Infermieri in fuga dal Friuli. Per molti, spesso partiti dal Meridione per motivi di lavoro, un riavvicinamento verso casa, ora che si aprono nuove opportunità negli ospedali del Sud. Ma ci sono anche casi di dipendenti friulani che scelgono la carriera da liberi professionisti. A dirlo è il segretario del Nursind Afrim Caslli, che, ancora una volta, denuncia una situazione a suo dire «gravissima», che si innesta in un...