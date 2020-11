LA SITUAZIONE

UDINE Dopo il record assoluto di contagi giornalieri sfondato giovedì, ieri è stato il turno dei decessi, ben 28 nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia, di cui 15 solo nella provincia di Udine, per un totale delle vittime che sale a 608 dall'inizio della pandemia.

I LUTTI

A Tarcento in casa di riposo è morta una donna di 98 anni, la nona vittima all'Opera Pia Cojaniz, così come anche l'Asp della Carnia di Tolmezzo, dove ha perso la vita un 96enne, sesto decesso nella struttura. Morti tra ospedali e Rsa anche una 98enne di Moruzzo, una 94enne di San Giovanni al Natisone, una 92enne di Tricesimo, un 90enne di Flaibano, una 87enne di Udine, una 86 catanese ricoverata nel capoluogo friulano, un 86enne di Manzano, una 85enne di Cividale, una 84enne di Moggio Udinese, un 82enne di Paularo e una coetanea di Fagagna, una donna di 81 anni di Cividale e una donna di 69 anni di Pozzuolo del Friuli morta in ospedale. Nelle altre province decessi di anziani tra i 78 e i 96 anni a Castelnuovo del Friuli, Gorizia, Trieste, Cordenons, Maniago e Porcia. Morto pure un uomo di 65 in ospedale a Trieste.

SALGONO I RICOVERI

Sono stati rilevati 1.018 nuovi contagi, il 13,53 per cento dei 7.522 tamponi eseguiti. Dei positivi giornalieri 147 sono comunque da ricondurre a test pregressi, eseguiti tra il 29 ottobre e il 19 novembre in laboratori privati. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 22.940 ma i casi attuali di infezione sono 12.380. Salgono a 54 (+6) i pazienti in cura in terapia intensiva e a 505 (+20) i ricoverati in altri reparti. Le persone in isolamento sono 11.616.

I FOCOLAI

A livello comunale sono Tolmezzo, Paularo, Sutrio e Forni Avoltri in Carnia, Nimis e Tarcento nel Friuli Collinare, alcuni comuni delle Valli del Natisone e Carlino nella bassa friulana le località con l'indice di contagi più elevato rispetto al numero della popolazione. Sul fronte del Sistema sanitario regionale, da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di nove infermieri, un terapista, un massaggiatore, quattro Oss, due tecnici e tre medici.

IN CARCERE A TOLMEZZO

Occorrerà attendere lunedì per avere un ulteriore aggiornamento rispetto ai contagi da covid-19 all'interno del carcere di massima sicurezza di Tolmezzo dove ci sono 116 detenuti positivi su 203, oltre a 15 agenti di polizia penitenziaria su 180 in organico e un amministrativo. La direttrice del carcere Irene Iannucci è alle prese con la riorganizzazione della quotidianità nella struttura: per chi è in quarantena stop alle ore d'aria, ridefinita la distribuzione dei pasti, telefonate, docce. A offrire collaborazione alla direzione del penitenziario l'europarlamentare Marco Zullo del Movimento 5 Stelle: «Si potrebbe pensare a una mancata gestione interna, ma sono consapevole che gran parte del problema abbia le sue radici molto più in alto. Per questo, mi rivolgo alla direttrice Iannucci: sono disponibile a darvi supporto, uniamo le forze» ha dichiarato. Nel capoluogo carnico a seguire con grande apprensione la situazione il sindaco Francesco Brollo, alle prese pure con il focolaio della casa di riposo e con il pronto soccorso in emergenza, oltre che con i posti in reparto che si stanno esaurendo: ieri sono state allestite tende da campo per ospitare i pazienti sospetti positivi in attesa.

