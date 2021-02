LA SITUAZIONE

UDINE Continua la corsa al vaccino in provincia di Udine. Ma è ancora ad ostacoli, con code, attese, blocchi e ripartenze. Che i numeri siano robusti (anche se decisamente meno del primo giorno), lo conferma l'assessore regionale Riccardo Riccardi. Dopo le oltre 26mila prenotazioni per gli over 80 nel giorno del debutto, ieri si è superata, complessivamente, quota 39mila, con oltre 12mila nuove istanze in agenda, in Friuli Venezia Giulia. In totale, sono state fatte 29.856 prenotazioni attraverso le farmacie, 4.910 ai Cup, 4.802 al call center.

«Alle 18.30 sono state 39.568 le prenotazioni effettuate utilizzando il call center, le farmacie e gli sportelli del Cup per la vaccinazione degli over 80 in Fvg. Le nuove prenotazioni della giornata di oggi, che vanno a sommarsi a quelle già effettuate ieri, sono 12.893», ha spiegato in una nota Riccardi. «Tenendo conto che la disponibilità delle dosi previste consentirebbe di vaccinare circa 78 mila persone, allora possiamo dire che in soli due giorni abbiamo raggiunto circa la metà del potenziale vaccinabile in regione attraverso la prenotazione. Ciò significa che se le forniture della gestione commissariale saranno confermate, entro aprile, come programmato, riusciremo ad utilizzare tutte le dosi programmate per gli ultraottantenni». In provincia di Udine gli appuntamenti assegnati telefonicamente traguardano già aprile.

LE FARMACIE

Se l'opzione call center ha costretto anche ieri molte persone a lunghe attese prima di prendere la linea, le farmacie - con 125 esercizi aderenti su 180 in provincia - sono state il vero traino delle prenotazioni. Ma «è ancora caos», lamentava nel primo pomeriggio Antonella Colutta, dall'omonima farmacia di piazza Garibaldi. «Stamattina (ieri ndr) non c'era posto nel sistema, la finestra si è riaperta nel pomeriggio, come successo mercoledì, il primo giorno delle prenotazioni per gli over 80. Ma il sistema ci assegna date ad un mese e mezzo ed oltre, andando al di là dell'ultima data programmata che era stata annunciata. Chiederemo spiegazioni. Non sappiamo cosa dire alle persone, rimaniamo basiti. Sarebbe utile che mandassero un messaggio». Il presidente di Federfarma Luca Degrassi rileva che «le agende sono rimaste chiuse per molto tempo dopo metà mattina: dopo un avviamento, si sono esaurite e adesso - diceva nel pomeriggio - sono ripartite. Speriamo in giornata di recuperare. Quando ci troviamo in queste situazioni raccogliamo comunque le richieste delle persone. Ma non siamo felici perché questo ci mette in ansia: non sappiamo quando potremo completare l'opera. Nel frattempo raccogliamo tutti i dati e prendiamo i contatti utili per ultimare la pratica». In sostanza, ieri mattina «dopo le 9.30 c'è stato un rallentamento e hanno cominciato ad esaurire i posti. Ma bisogna pensare che l'AsuFc sta facendo uno sforzo molto importante per programmare queste attività». Degrassi non getta la croce su nessuno: «Dopo il primo giorno, abbiamo capito che il sistema, seppur con difficoltà, riesce a reggere e sviluppa numeri molto alti. In un giorno fare quei numeri lì era impensabile. Adesso siamo più tranquilli: alle persone spieghiamo che ci arriviamo tutti, è solo questione di avere pazienza. Mentre la prima fase riguardava i sanitari, che erano circa la metà e si muovevano con una certa esperienza, in questo step si tratta di un pubblico più fragile. Il maggior tempo che spendiamo è proprio quello per rassicurare gli anziani. Il primo giorno è stato l'assalto all'arma bianca. Il secondo una corsa. Il terzo sarà sicuramente meglio. Si sono dei difetti, avremo l'occasione di fare delle azioni correttive».

Asufc ricorda che chi si è prenotato dovrà presentarsi nella sede designata all'orario indicato, con in mano la documentazione possibilmente già compilata e firmata. Servono il modulo di consenso, la scheda anamnestica e la nota informativa, che vengono consegnati all'atto della prenotazione oppure si possono scaricare dal sito di Asufc o trovare nella sede vaccinale: «Le vaccinazioni per queste categorie inizieranno lunedì 15 febbraio».

