LA SITUAZIONE

UDINE Boom di contagi in regione, dove si registrano in un giorno addirittura 110 nuovi casi, di cui 35 in provincia di Udine. Scuole ancora sorvegliate speciali (con altri studenti contagiati sia al Deganutti di Udine sia nella primaria di Moruzzo), ma il virus non risparmia neppure il mondo dello sport.

L'ASU

Fortunatamente, all'Associazione sportiva udinese, attorno a cui gravitano 800 atleti, di cui un'ottantina solo per la schherma, l'allerta è rientrata in meno di un giorno. Merito, come spiega il direttore Nicola Di Benedetto, del protocollo interno «subito messo in pratica» e del «forte patto di corresponsabilità con i genitori». Proprio in virtù del rapporto di fiducia con le famiglie dei giovani e giovanissimi atleti, è emerso il caso di un bambino di 9 anni, uno schermidore, risultato positivo al tampone. «La mamma, molto responsabilmente, ci ha chiamato subito per avvisarci - spiega Di Benedetto -. Il bambino era assente da qualche giorno. Lo abbiamo saputo mercoledì pomeriggio, quando la madre ha chiamato il tecnico per informarlo. Ovviamente abbiamo attivato subito tutti i protocolli, sospendendo in via precauzionale le attività del suo gruppo di fioretto e di un gruppo vicino, per un totale di 30 bambini circa, in attesa delle comunicazioni dell'Azienda sanitaria. Grazie alla collaborazione con Friuli Coram abbiamo prenotato per stamattina (ieri ndr) i tamponi per i 4 tecnici che avrebbero avuto contatti con il bambino. Per tutti e 4 l'esito è stato negativo. Il bimbo era stato già assente. Poi era rientrato. L'ultimo giorno in sala era stato il primo ottobre, il penultimo il 29 settembre, dopo una settimana di assenza per un raffreddore. Il pediatra ha deciso di fargli fare il tampone ed è risultato positivo. L'Azienda sanitaria, considerando il tipo di sport, in cui i contatti avvengono con la maschera indosso e il tempo trascorso, ci ha comunicato alle 15 di oggi (ieri ndr) che per loro non sono necessarie né la quarantena né i tamponi per gli altri bambini. In via cautelativa, comunque, abbiamo sospeso le attività che riprenderanno lunedì, anche se l'Azienda ci ha detto che potevamo ripartire subito», spiega il direttore, che rassicura le famiglie.

Anche a San Vito di Fagagna, la Asd Diana ha dovuto fermarsi un giro, dopo che un giocatore è risultato positivo nei giorni scorsi: assieme a lui, dopo una partita, avevano cenato otto compagni. Test e quarantena per tutti. Come spiega il sindaco, Michele Fabbro, «il caso è emerso alcuni giorni fa. Gli otto che si sono sottoposti al test hanno il secondo tampone il 10 e fino ad allora sono in quarantena contumaciale a casa. Gli altri che avevano giocato con lui e che sono risultati negativi hanno ripreso a lavorare. Questo episodio ha bloccato la squadra per un paio di settimane. Bisogna restare con le antenne dritte».

LE SCUOLE

Fra i 110 nuovi casi registrati in provincia, anche un operatore di una struttura per anziani veneta residente in regione, un infermiere di distretto e un operatore del Cup dell'Asugi e due persone rientrate dalla Romania. Scuole ancora sotto osservazione. All'elementare di Moruzzo una classe in quarantena, con 8 alunni e due docenti positivi, al Deganutti, altri tre studenti contagiati dopo i primi due di quinta scoperti nei giorni scorsi. Come spiega la preside della superiore udinese, Maria Rosaria Castellano, dopo i tamponi «sono risultati contagiati altri tre ragazzi, non della stessa classe dei primi due studenti». Per ora, però, il Dipartimento di prevenzione ha sospeso solo le lezioni della classe dei primi due alunni. «Stanno facendo il monitoraggio dei contatti avuti dagli studenti positivi. Alcuni ragazzi si sono autosegnalati». La Regione informa poi che sono «in esecuzione accertamenti all'interno di tre realtà produttive, una delle quali in provincia di Udine.

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA