«Il contagio non lo governiamo». Parla schietto il sindaco di Cervignano, Gianluigi Savino, commentando i casi di positività registrati nelle scuole cittadine, di ogni ordine e grado. Quanto afferma il primo cittadino cervignanese, in fondo, è un comune sentire di molti altri suoi colleghi alle prese con le problematiche legate al Coronavirus al livello più vicino ai cittadini. «Ci sono stati contagi tra gli studenti come del resto in tutte le fasce della popolazione - commenta Savino - all'Isis Malignani abbiamo delle classi in quarantena, all'Einstein due contagi - di quarta e quinta superiore - ma è normale che sia così vista la situazione generale. Abbiamo anche una scuola dell'infanzia con la positività di una operatrice e in questo caso abbiamo chiuso l'intera materna. Bisogna isolare, non si può fare altro, creando delle bolle come accaduto in un nido, dove il sistema di contenimento ha funzionato e l'allarme è rientrato».

Più i gruppi sono circoscritti, insomma, e meglio si riesce a limitare i contagi. «C'è tuttavia una differenza rispetto alla prima ondata - fa notare il sindaco di Cervignano - all'epoca riuscivamo a ricostruire la catena dei contagi, ora è più difficile risalire a dove e come i pazienti sono entrati a contatto con il Coronavirus. L'unico dato oggettivo, per quanto riguarda gli istituti scolastici, è che il contagio viene da fuori, situazione inevitabile ma non gravissima. Ripeto, quando si registra un nuovo caso, lo si isola e si contiene.

Non ci sono focolai scolastici ed è meglio così, dal momento che aprirebbero scenari più foschi e impegnativi da affrontare».

