LA SITUAZIONE METEO

UDINE Quattro frazioni isolate nel Comune di Forni Avoltri in Carnia, il passo della Mauria chiuso per il pericolo valanghe con il collegamento verso il Veneto quindi off-limits e sempre lungo la Strada statale 52 Carnica un'altra frana, che ha ridotto a una sola carreggiata la circolazione tra Forni di Sotto e Forni di Sopra. Sono questi i fronti principali di emergenza lasciati dall'ondata di maltempo che sta interessando da sabato il Friuli Venezia Giulia. Una perturbazione non ancora conclusa visto la proroga dell'allerta meteo, di colore arancio, fino alla giornata di mercoledì.

GLI INTERVENTI IN CORSO

Nonostante le forte nevicate previste nelle prossime ore (sono caduti oltre 70 centimetri di nuova coltre bianca in molte località carniche) da oggi le frazioni di Collina, Collinetta, Frassenetto e Sigiletto di Forni Avoltri - isolate a causa del maltempo e della frana che ha bloccato la strada comunale con il capoluogo nella nottata di sabato - verranno ricollegate attraverso una viabilità alternativa. Ad assicurarlo nella serata di ieri il vicegovernatore Riccardo Riccardi, che ha monitorato la situazione per tutta la giornata assieme alla sala operativa della Protezione civile a Palmanova. È stata infatti individuata una strada forestale che parte da Givigliana, frazione di Rigolato, la quale potrà essere utilizzata dai mezzi di soccorso e dai residenti non appena ultimate le operazioni di pulizia dalla neve, già in corso.

Riccardi ha quindi rimarcato che «in base ai dati del monitoraggio della situazione meteorologica in Friuli Venezia Giulia, dopo le forti piogge di domenica nelle prossime ore sono previste nevicate a partire dai 600 metri di quota nell'area alpina e oltre gli 800-1000 metri in quella prealpina, ma nelle zone montane più interne potrebbero verificarsi nevicate anche a 400 metri. Se in montagna c'è quindi un aumento del rischio di valanghe, lungo la costa soffierà una Bora sostenuta che si attenuerà dal pomeriggio di domani».

LA CONTA DEI DANNI

Smottamenti si sono verificati ad Arta Terme, Prato Carnico, Tarcento e ieri mattina anche tra Forni di Sotto e Forni di Sopra con la viabilità della Ss 52 Carnica nell'alta Val Tagliamento che è rimasta bloccata da alberi, massi e detriti per circa 30 metri di fronte, in località Chiaradia; grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e delle ditte incaricate si è riusciti attorno all'ora di pranzo a far riaprire l'arteria a senso alternato di marcia. Nel pomeriggio invece è stata disposta la chiusura tra il Passo della Mauria (km 64,140) e Lorenzago di Cadore (km 72,500) per taglio alberi. Rimane chiuso anche il Passo di Monte Croce Carnico lungo la strada statale 52 bis nel tratto incluso dal km 26,800 al km 32,875, sempre a causa delle forti nevicate. Allagamenti poi a San Pier d'Isonzo, Pasian di Prato, Gonars. I vigili del fuoco sono intervenuti a Tolmezzo per diversi interventi: a Navarlons i pompieri hanno messo in sicurezza il tetto di una stalla, che domenica 6 dicembre è stata scoperchiata dalle forti raffiche di vento. Nessun problema per gli animali. Sempre a Tolmezzo sono cadute tegole e calcinacci in via Foscari. Un intervento per allagamento di una cantina in un'abitazione, invece, a Malborghetto Valbruna mentre in via Moneana di Clavais, a Ovaro, sono cadute alcune travi in una legnaia. Erano, a ieri sera, 260 le utenze Enel disalimentate tra le province di Udine e Pordenone, mentre si registrano frequenti blackout anche alle linee telefoniche soprattutto in Carnia. Rimane attivato il servizio di piena del Tagliamento: all'1.30 della scorsa notte è stato raggiunto il picco a Latisana, pari a un valore dell'idrometro di riferimento di 8,09 metri sotto il livello di secondo presidio (8,70 metri). Nel fine settimana, accanto a tutti gli equipaggi dei Vigili del fuoco, sono stati impegnati 1.715 volontari della Protezione civile Fvg, con 446 mezzi.

IL SOPRALLUOGO

Mai così tanta pioggia, in sole 48 ore, da oltre 30 anni a questa parte in Fvg. A Barcis in particolare da inizio evento, sono caduti circa 772 millimetri di pioggia. L'equivalente di 772 litri d'acqua per metro quadrato. «Anche se ci sono state delle criticità causate dalla forte ondata, in Friuli Venezia Giulia complessivamente il sistema ha tenuto ha affermato ieri il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, reduce dal sopralluogo nel pordenonese - Di questo risultato dobbiamo ringraziare tutti coloro che nei momenti più critici scendono in campo per aiutare e supportare i cittadini della nostra regione e in particolare la Protezione civile, la quale già dalla tempesta Vaia ha realizzato opere importanti che oggi consentono alla nostra regione di essere maggiormente resiliente» ha concluso.

