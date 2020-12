LE PROPOSTE

UDINE «Nella prima ondata abbiamo aiutato altre regioni accogliendo ricoveri da fuori regione, specie nelle terapie intensive, stante i numeri che abbiamo di ricoveri in costantemente in crescita da molto tempo, pensiamo che anche il Friuli Venezia Giulia per una volta possa chiedere aiuto per il bene dei nostri concittadini ricorrendo a ricoveri anche fuori Regione».

Ad affermarlo, in una nota inviata al direttore generale dell'Azienda Sanitario Universitaria Friuli Centrale Massimo Braganti, è il gruppo dirigente della Cisl Funzione pubblica, a fronte delle gravi criticità in cui versano molti sevizi per il crescente numero di accessi e ricoveri di persone per Covid 19. «Il territorio Udinese dell' ASU FC è quello più pesantemente colpito dalla pandemia rispetto al resto della Regione e non solo negli ultimi 2 mesi. Essere orgogliosi, in questo caso, non aiuterà i nostri concittadini, basta solo prendere atto della criticità dei servizi, in primis legata all'imponente numero di contagi che interessa il personale in Asufc e nelle case di riposo del territorio, e mettere in campo delle azioni urgenti».

«L'ORGOGLIO NON BASTA»

«Per non danneggiare ulteriormente l'economia Regionale, riteniamo che le autorità preposte possono, e a nostro avviso dovrebbero, richiedere il supporto di Medici, Infermieri e Operatori Socio Sanitari della Sanità Militare e Croce Rossa- afferma il sindacato - e chi ne ha facoltà dovrebbe poter chiedere rinforzi al personale Medico, Infermieristico ed Oss di altre realtà meno in difficoltà gestito dai bandi della Protezione Civile. Nella prima ondata anche nostri colleghi hanno aiutato gli ospedali della Regione Lombardia e di altre Regioni, ora siamo noi ad aver bisogno di aiuto».

Nel frattempo che i rinforzi esterni possano subentrare, converrebbe chiedere, su base volontaria, al personale a disposizione uno sforzo supplementare pagato che le risorse derivate da mancate assunzioni, chiedendo anche agli infermieri di realtà non Covid di collaborare all'esecuzione ai cittadini dei test rapidi. E di ottimizzare la fornitura di dispositivi di protezione per tutto il personale sanitario al lavoro.

Si chiede anche «di prevedere nella pianificazione dei turni del reparto di malattie infettive aziendale 2° piano un Operatore Socio Sanitario nel turno notturno. A tutt'oggi risulta previsto dai contingenti minimi recentemente stabiliti un Oss nel turno notturno del 1° piano, che nella realtà non è ancora presente».

SAN DANIELE E PALMANOVA

«Demandando a tempo debito le dovute riflessioni sulle ripetute sventure alle quali i colleghi dei Presidi Ospedalieri di San Daniele del Friuli e Palmanova hanno dovuto far fronte, quello che in questa sede ci teniamo a sottolineare sono le inammissibili riorganizzazioni messe in atto praticamente in orari serali e notturni quando il personale a disposizione è al minimo, è già stanco, amplificando in questo modo disagi, criticità e rischi sul piano infettivologico sia al personale che ai degenti non covid. Va stabilita, anche, una corsia preferenziale per il personale aziendale - compresi familiari e conviventi- risultati positivi al coronavirus, fornendo celermente ai dipendenti le certificazioni previste per il rientro in servizio».

LA CGIL A BRAGANTI

Il segretario della Cgil di Udine Natalino Giacomini e l segretario generale della Funzione pubblica Andrea Traunero replicano invece a Braganti, che aveva accusato il sindacato di essere stato a lungo assente sull'emergenza organici organici, invitandolo a «non nascondere le inefficienze o a scaricarle su chi, come la Cgil, ha sempre denunciato le difficoltà legate alla riduzione programmata delle assunzioni e della spesa sul personale, messa del resto nero su bianco fin dalle linee di gestione 2019 del servizio sanitario regionale. Non chiediamo dimissioni, ma chiediamo di affrontare e risolvere i problemi con scelte coerenti in termini di assunzioni e di interventi per la sicurezza di lavoratori e pazienti».

