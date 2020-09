L'EVENTO

UDINE Sicurezza, responsabilità, qualità ed eleganza: è il mantra della 26esima edizione di Friuli Doc, la tradizionale manifestazione enogastronomica udinese che resiste al Covid, cambiando veste. Nonostante le difficoltà «era un dovere morale verso gli udinesi e gli operatori confermare un evento ha detto ieri alla presentazione l'assessore al Turismo, Maurizio Franz -, che non ha solo valenza economica, ma anche sociale e culturale. È stata una sfida». «Ed è una vittoria per la città ha rimarcato il sindaco Pietro Fontanini -, che ha saputo reagire alla pandemia in maniera esemplare. Qualcuno voleva che non si facesse, che Udine rimanesse in stand by, ma la città deve vivere; abbiamo ripreso a lavorare, tra poco riprenderà anche la scuola: è impensabile che tutto si fermi per la paura del Covid. È una festa in cui si devono avere comportamenti corretti e responsabili, ma è una festa che si deve fare».

EDIZIONE RIDOTTA

Ovviamente quella del 2020 non sarà, e non vuole nemmeno esserlo, l'edizione dei record: lo sa l'amministrazione, che stima 80-90mila visitatori (un decimo dell'anno scorso), e lo sanno le (poche) Pro Loco che hanno deciso di aderire nonostante le misure di sicurezza che dovranno osservare. «Non ci sarà una corsa ai numeri ha sottolineato Franz -, e questo ci permette di aumentare la qualità del servizio e di valorizzare le eccellenze». La Regione non ha fatto mancare il supporto, economico (con un finanziamento di 90mila euro) e morale: «Nonostante le critiche ha detto l'assessore Sergio Emidio Bini -, questa amministrazione, in un periodo tanto difficile, sta facendo svoltare la città, checché ne dicano invidiosi e rancorosi. Questa edizione riporterà Friuli Doc a quello che era in origine: è una manifestazione che lancia un messaggio positivo e fa capire quanto è bella e sicura la città».

LA GRAFICA

In quest'edizione rivoluzionata, cambia anche la grafica della manifestazione: nell'immagine non ci sono più cibi e bevande, ma persone, sotto lo slogan Tignìnsi dûr e cjalìn indenat (teniamoci forte e guardiamo avanti), un invito alla ripartenza, sì, ma con la testa sulle spalle: insomma, godersi la festa con responsabilità. Dal 10 al 13 settembre, Friuli Doc occuperà sostanzialmente quattro piazze cittadine e una parte di via Aquileia. In piazza Duomo saranno protagoniste le prelibatezze della Carnia: dal frico ai cjarcons, dallo speck alla birra, passando per i formaggi e i dolci tipici; piazza XX Settembre diventerà l'isola del Gulasch proposto in diverse versioni, e vi troverà posto anche lo stand della Pro Loco Udine Castello. Come da tradizione, il Tarvisiano occuperà Largo Ospedale Vecchio proponendo i suoi piatti tipici (gnocchi di susine, stinco, funghi e polenta) mentre in via Aquileia ci saranno la Pro loco di Godia, quella di Villa Manin e quella di Cervignano. Piazza Venerio, infine, ospiterà la mostra mercato di prodotti agrolimentari e di artigianato con 19 imprese (in collaborazione con Confartigianato e Cata Artigianato); nella corte di Palazzo Florio, si terranno le cene di Coldiretti Fvg. PromoTurismo Fvg sarà invece presente con uno stand in via Mercatovecchio. Coinvolte anche le osterie (22 quelle che partecipano con menù speciali). Negli stessi giorni, ad animare la città ci sarà anche il consueto appuntamento con Udine sotto le stelle, che oltre alle vie consolidate, si allargherà a via Manin. Il taglio del nastro è previsto per il 10 settembre, alle 17.30 in piazza Libertà, quando verranno anche consegnati 5 riconoscimenti ai rappresentanti delle categorie sanitarie e della Protezione Civile, simbolo della resistenza all'emergenza pandemica, dello spirito di servizio e della gestione della sicurezza sociale. Al termine, ci sarà un concerto dell'Ensemble Jazz del Conservatorio Tomadini. Il sigillo della città sarà consegnato al dottor Silvio Brusaferro, udinese e presidente dell'Istituto superiore di Sanità. Niente eventi e spettacoli, quest'anno, ma non mancheranno gli incontri di approfondimento sulle eccellenze agroalimentari del Fvg che troveranno spazio sotto la Loggia del Lionello: quattro momenti di approfondimento sulle tematiche del cibo e del vino saranno proposti dall'Università di Udine, affiancati dagli incontri organizzati da PromoTurismoFvg, da AgriFoodFvg e da Coldiretti nonché da un momento leggero con il Gruppo Stelutis che ha ideato un gioco dell'oca in versione friulana.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

