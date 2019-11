La sfida: 100mila alberi da piantare in Fvg in un anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOBUTTRIO Centomila alberi da piantare in Friuli entro il 25 dicembre del 2020. È il progetto ambizioso coltivato (è proprio il caso di dirlo) dalla Giant trees foundation di Tarcento, presieduta da Andrea Maroè: l'iniziativa 1x100mila (un anno per centomila piante) sarà presentata oggi in occasione di un convegno internazionale a Villa di Toppo Florio di Buttrio. Il progetto intende fornire una risposta concreta ancora più tangibile alle esigenze dei boschi colpiti dalla tempesta Vaia e al territorio più in generale. Assieme a...