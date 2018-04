CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SERATAUDINE Il nodo delle elezioni di domenica in Friuli Venezia Giulia visto dal Centrodestra l'ha esplicitato ieri a Spilimbergo l'ex cavaliere Silvio Berlusconi: «La Lega potrebbe profittarsi se rimane un distacco così grande per imporci le sue visioni quando noi faremo un governo insieme». Il punto cioè per gli azzurri non è solo cercare di vincere la Regione, ma di accorciare le distanze dentro la coalizione, per riequilibrare le sorti tra i due partiti maggiori. Ecco perché da mercoledì si è trasferito in Fvg, motivando con...