CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAUDINE Il turno della notte tra il 30 e 31 luglio 2011, nella tratta Treviso Nord-Venezia di competenza di Autostrade per l'Italia Spa, era da bollino rosso. Furono adottate le misure per «sopperire a esigenze straordinarie di sicurezza e viabilità», quelle che scattano nei fine settimana dell'esodo estivo. Di turno c'era anche G.N., un dipendente salernitano che, anziché vigilare in A4, piazzò una brandina nella cucina del posto di manutenzione di Treviso Nord. Dormì dalle 3.30 alle 6 impedendo al collega più giovane di...