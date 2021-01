LA SENTENZA

PORDENONE È incostituzionale il requisito della residenza almeno quinquennale in Friuli Venezia Giulia per poter fruire del Fondo per il contrasto alla povertà. Ed è illegittimo anche lo stop per tutto il 2021 alla realizzazione delle nuove case di riposo. L'ha deciso la Consulta, accogliendo il ricorso del Governo su due delle tre norme impugnate nell'autunno del 2019 e contenute nell'assestamento di bilancio, approvato dal Consiglio regionale nell'estate di quell'anno.

DUE CONDIZIONI

La disposizione sugli indigenti riguardava l'accesso alle risorse trasferite ai servizi sociali dei Comuni. Per ottenere il contributo, era stato previsto che almeno un componente della famiglia rispettasse due condizioni: da una parte, essere cittadino italiano, o europeo, o extracomunitario ma con permesso di soggiorno di lungo periodo; dall'altra, avere la «residenza in regione da almeno cinque anni continuativi», con la specificazione che, «in caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all'estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione».

Il titolo era stato reputato «irragionevole e discriminatorio» dai giuristi di Palazzo Chigi, in quanto basato «su una circostanza priva di alcuna specifica connessione con lo stato di bisogno a cui la prestazione stessa mira a porre rimedio». Secondo l'Avvocatura regionale, invece, la norma non escluderebbe nessuno, poiché l'intervento di base sarebbe assicurato dalla disciplina statale sul reddito di cittadinanza, mentre quella regionale lo integrerebbe con misure complementari a favore delle famiglie, per cui sostegno alle famiglie e «legame col territorio» andrebbero «di pari passo».

DISCRIMINAZIONE

Alla fine la Corte Costituzionale ha bocciato non tanto la necessità di essere residenti in Friuli Venezia Giulia, quanto il fatto di dover esserlo da almeno cinque anni di fila. «Mentre il requisito della residenza tout court serve a identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione si legge nella sentenza depositata ieri quello della residenza protratta determina una irragionevole discriminazione tra i medesimi residenti sul territorio regionale quando esclude l'accesso a provvidenze connesse ai bisogni primari a soggetti imputabili solo di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto, per le più svariate ragioni, mutare regione di residenza». Di conseguenza risulta «priva di significato», e pertanto a sua volta illegittima, pure la deroga connessa al periodo di residenza all'estero per i cittadini rientrati in Friuli Venezia Giulia.

STRUTTURE

Bocciata, infine, anche la disposizione che sospendeva fino al prossimo 31 dicembre la prestazione delle domande per costruire nuove Rsa «ai fini della programmazione regionale, per consentire la rivalutazione del fabbisogno complessivo di strutture residenziali per anziani non autosufficienti». Secondo i giudici costituzionali, infatti, quella decisione «introduce una indebita barriera all'ingresso nel mercato delle prestazioni sanitarie» e «si traduce in una posizione di privilegio degli operatori in questo già presenti».

Angela Pederiva

