ISTRUZIONE

UDINE Il Pd all'attacco sulla decisione di rinviare l'avvio delle superiori in presenza. «La scuola non diventi parametro di come stiamo affrontando questa pandemia: tutto e solo emergenza, proclami, video, scarico responsabilità, scarso coinvolgimento, richieste di ristori e programmazione che latita. Dimostriamo invece che la Regione sa gestire la scuola, e quanto ci sta intorno, in una fase complessa come questa, anche dopo i clamorosi flop sul fronte dei trasporti e della prevenzione, fino alla resa della chiusura. La partita della regionalizzazione è ferma come tante altre in questa pandemia, ma se vogliamo giocarci qualche carta quando riprenderà in confronto è oggi che bisogna mostrare cosa sappiamo fare. Chi ha lottato per non chiudere bar, ristoranti e discoteche si impegni almeno altrettanto e con pari visibilità per difendere la scuola. Non basta dire che era troppo pericoloso tenere aperto: la Giunta regionale precisi cosa è stato fatto e spieghi cosa sta facendo e intende fare», afferma il membro della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri. «Se la riapertura delle scuole è l'obiettivo, allora i test sierologici siano davvero a tappeto su tutta la regione - gli fa eco il capogruppo regionale Diego Moretti - e non lasciati alle sperimentalità di una singola azienda sanitaria. Su questo dovrebbe davvero concentrarsi Fedriga, piuttosto che continuare a scaricare colpe sul Governo su qualsiasi cosa, fin troppo facile e pretestuoso», dice Moretti commentando l'annunciato inizio di screening nelle scuole comunicato da Asugi per il territorio di propria competenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA