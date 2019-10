CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCHEDAUDINE (Li.Za.) Nata nel 1996 a Udine, in poco più di 20 anni Sereni Orizzonti Spa è diventato il principale player nazionale nella gestione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e, negli ultimi anni, ha scelto di accorciare la filiera occupandosi anche della costruzione delle residenze, che oggi toccano quota 80 a cui si aggiungono 10 comunità per minori per un totale di 5.600 posti letto. Complessivamente sono 7 le strutture in Fvg, tutte in provincia di Udine a cui se ne aggiungerà un'ottava, oggi in fase di...