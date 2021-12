LA DISCUSSIONE

TRIESTE È stata molto di più che una discussione sull'articolo della finanziaria 2022 riguardante la sanità e i suoi quasi 3 miliardi di budget, quella che si è articolata ieri in Consiglio, sia per la raffica di osservazioni e di quesiti che sono arrivati dall'opposizione, sia per l'intervento dell'assessore alla Salute e vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Il quale, oltre a guardare al futuro con gli stanziamenti per il prossimo anno, ha toccato alcuni temi caldi con una lettura che ha attraversato gli ultimi dieci anni, ovvero la legislatura di centrosinistra guidata da Debora Serracchiani e quella di centrodestra con a capo Massimiliano Fedriga. Al termine di un confronto durato ore, l'articolo è stato approvato a maggioranza con l'astensione di M5a e Patto per l'Autonomia e l'opposizione di Pd, Cittadini e Open Fvg.

IL TEMA CALDO

Per la sanità territoriale, tema strategico nelle riforme ed essenziale per la sostenibilità del sistema, «in questa legislatura la Regione arriverà a investire, compresi i fondi statali, 222 milioni di euro, dieci volte tanto rispetto al quinquennio precedente», ha sostenuto Riccardi. Entro quella cifra, inoltre, «sono 79 i milioni di risorse regionali, tre volte superiori ai 23 della passata legislatura». Un dato che, ha proseguito, «non ammette repliche», e certifica «il fatto che questa amministrazione creda profondamente nella centralità e nel rafforzamento del sistema territoriale». Riguardo poi agli investimenti, «nell'ultimo decennio si è partiti da 197 milioni investiti nella legislatura 2013-2018 e si è arrivati ai quasi 750 di questa giunta in cinque anni», avendone allocati a bilancio già 277, e di altri 473 milioni «presto deciderà in merito all'utilizzo». La platea dell'Aula è stata occasione buona per Riccardi anche per dire la sua riguarda alle critiche sulle percentuali dei vaccinati in Friuli Venezia Giulia, non da primi della classe. «Nella campagna antinfluenzale del 2019 solo il 19% del personale sanitario rispose all'appello ha detto -, a dimostrazione di un problema culturale presente nella nostra regione». Ricordato che in 10 mesi sono state somministrate 2 milioni di dosi di vaccino e che sono stati aperte le vaccinazioni per la categoria 5-11 anni, Riccardi ha ribadito, in risposta all'opposizione, che l'emergenza dettata dal virus «non rappresenta un elemento laterale» rispetto alla gestione ordinaria dei servizi sanitaria. È stato egli stesso, poi, a focalizzarsi su quelle che considera le criticità del sistema sanitario attuale e che hanno a che fare con il capitale umano, su cui gravano regole e vincoli statali che «ostacolano un cambiamento che velocizzi le assunzioni, renda più agili i processi formativi e anche la determinazione delle retribuzioni»; con i medici di medicina generale, per i quali la Regione «farà pressione sul governo affinché affronti la questione in maniera organica, poiché i grandi investimenti previsti restano difficilmente realizzabili senza la disponibilità dei professionisti».

I DATI

Tra le risorse del bilancio della sanità che per 2,454 miliardi è destinato alla spesa corrente - ieri sono stati approvati interventi per un centro di cure pediatriche palliative all'Ircss Burlo di Trieste (800mila euro), una residenza protetta per anziani disabili nell'Asufc (500mila euro), interventi per la riabilitazione di persone affette dal gioco d'azzardo patologico (610mila euro), interventi a favore dei portatori di disabilità, per l'associazione Donazione di organi, tessuti e cellule, per il Banco Alimentare e per lo studio delle malattie del fegato, oltreché 9 milioni per una residenza per anziani a Pordenone. Inoltre, 400mila euro per le gestanti in difficoltà e 100mila euro per favorire un corretto uso alimentare.

Antonella Lanfrit

