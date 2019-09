«La sanità ha problemi ma l'aula è in vacanza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAUDINE «Sul tema della sanità, il Consiglio regionale è in ferie da giugno, nonostante le evidenti emergenze su diversi fronti e malgrado il centrodestra abbia più volte annunciato di essere pronta a lavorare anche in agosto». A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Roberto Cosolini.«È dal 13 giugno, quando ci fu la seduta dedicata all'ospedale di Cattinara, che in terza commissione non si discute di sistema sanitario regionale. Da quella data ci sono state due sedute congiunte con la quarta su temi ambientali e una sulle...