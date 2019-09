La salita diventa soft per attirare più visitatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀCIVIDALE Da quasi cinquant'anni era considerata una delle vie più aspre per salire alla vetta del Matajur: un percorso così difficile da essere utilizzato solo in maniera sporadica e da alpinisti che avessero davvero voglia di cimentarsi su un percorso immerso nella vegetazione fatto di pendii ripidi e pareti sconnesse. Stiamo parlando del sentiero Cai 742: aperto negli anni 70 dall'alpinista locale Marino Palma, permette di risalire il versante nord-occidentale partendo dal valico di Stupizza. Il suo essere impegnativo, però, non...