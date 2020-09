LA SAGRA

UDINE Ci si è messo di mezzo anche il maltempo, ma nonostante questo ha avuto una partenza all'altezza delle aspettative la 44ma Sagra delle Patate di Godia: ne è convinto Luca Tonutti, presidente del Comitato festeggiamenti. «Certo c'è stato meno afflusso di pubblico ammette , ma i numeri sono stati in linea con quelli attesi data la diminuzione della capienza per le normative anti-Covid. E colgo l'occasione per un plauso ai volontari della Sagra che hanno instancabilmente servito ai tavoli anche quando le condizioni meteo lo rendevano difficile, e a quelli dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che hanno fatto servizio ai varchi di accesso insieme al personale della società Gis». A prova sia di Covid che di maltempo si è invece rivelato lo Gnocchi Drive, che ha registrato un inaspettato successo circa mille porzioni di gnocchi nel weekend, e poche meno di frico: «L'idea si è rivelata vincente osserva Mirko Bortolin, responsabile anti-Covid : abbiamo ricevuto numerosi messaggi di congratulazioni sia perché questa modalità di ritiro piace in quanto tale, sia perché consente di evitare assembramenti. In generale, mi sento di affermare che il nostro piano anti-Covid ha funzionato efficacemente».

