LA STORIA

UDINE Lei, che corre per passione e che per i 50 anni che compirà il 5 maggio avrebbe voluto regalarsi la maratona di New York, sa «cosa vuol dire fare 42 chilometri e piangere quando li hai fatti». L'udinese Cristiana Macor, responsabile dipartimentale dell'assistenza di Anestesia e rianimazione, non avrebbe mai immaginato quale maratona le avrebbe riservato la vita. Oggi che nei numeri la curva dei contagi da covid-19 è in discesa, ripercorrendo i chilometri fatti contro il coronavirus, mette fra i ricordi più belli «il lavoro di una grande squadra. Fra le terapie intensive, l'elisoccorso e il 118, coordino circa 170 persone, fra infermieri, oss e autisti. Tutti hanno dato il massimo. L'entusiasmo mi ha sempre accompagnato, ma anche l'adrenalina, per la paura di esporli. Non vai a dormire tranquilla. Mi svegliavo alle 3 e mi chiedevo: Saranno stati tutti attenti?, Avranno stretto bene la cuffia?. Per fortuna già a fine febbraio avevamo fatto i primi protocolli, con i dottori De Monte e Trillò (da poco al Suem ndr) avevamo preso le prime precauzioni». Infatti, dice, non sarà un caso che, dei suoi 170, «nessuno si è contagiato», a parte un'infermiera della Sores di Palmanova (talvolta operativa in elicottero), che «ha preso il virus a casa. Siamo stati tutti molto attenti». Ma la paura del contagio è una coinquilina che non si può sfrattare. Tanto che, dice, la figlia Ludovica, «l'ho mandata dal fidanzato. Il primo periodo lavoravo anche 12 ore al giorno».

I RICORDI BRUTTI

Il ricordo più brutto? «Non poter far stare vicino ai pazienti i loro familiari nel momento dell'accompagnamento alla morte. Lo hanno fatto da soli, insieme a noi. Non sono morti tanti in reparto, per fortuna. Ma la paura dell'abbandono la percepivi, in quegli occhi smarriti. Io faccio rianimazione da 28 anni, nasco infermiera. La solitudine del distacco dalla famiglia era evidente. Abbiamo cercato di compensare noi, ma questo ci ha messo a dura prova per il coinvolgimento emotivo. Un po' di quel dolore te lo portavi a casa». La morte in un letto di ospedale, senza un rito e neanche un addio, è una cosa che squassa anche chi non crede. «Io sono cattolica. Se mi fosse successo qualcosa, lo avevo già detto, per scaramanzia: Ragazzi, mettete che mi ammalo. Con lo scafandro, ma fate entrare il prete. Un giro di olio santo me lo fate fare. Io penso alle persone che ci credono: l'estrema unzione è importante». I ricordi si affollano. «Abbiamo anche avuto un paziente a cui è morta la mamma, anche lei contagiata nel reparto di malattie infettive. E non hanno potuto salutarsi. Ma ci sono state intere famiglie ricoverate». L'idea di «lasciare soli i pazienti mi faceva paura. All'inizio hai la fretta di curarli. Poi, però, quando cominciano a svegliarsi, ti guardano e ti chiedono: Perché non c'è nessuno vicino a me?. E allora pensi alla famiglia, che ha notizie una volta al giorno. Noi abbiamo sempre garantito le telefonate, ma per un familiare non è facile pensare che 17 persone diverse che non hanno neanche visto in faccia hanno toccato il loro parente, in un luogo che non sanno neanche dove sia. Dev'essere terribile stare appesi a una telefonata». Ma il coronavirus è stato anche questo, per paura del contagio. Le è rimasto impresso pure un giovane, di 38 anni, ricoverato da quasi 2 mesi, «che ha fatto fatica a comprendere perché era malato, perché non riusciva a guarire, perché ha avuto una ricaduta».

IL DIARIO

Il racconto di quei giorni, con lo scafandro addosso, è finito in un video presto diventato virale in rete. «Volevo fermare il ricordo, perché capivo che stavamo vivendo una cosa mai vissuta. Sono riuscita a fare delle foto in reparto. Ho messo il cellulare in una protezione da sub, che immergevo nella varechina». Aveva pensato anche a «un diario collettivo, ma non ha avuto la risonanza che speravo. Così, ho girato le foto a mia figlia e le ho detto: fammi un video che tocchi il cuore. L'ho mandato il video ai colleghi per fare gli auguri di Pasqua». Ma poi è finito sul web ed è diventato un cult. «Penso comunque comincerò a scrivere qualcosa, voglio raccontare a mia figlia quello che ho vissuto».

LA NUOVA SFIDA

Ora «ci stiamo preparando alla seconda ondata di ritorno. Abbiamo già rodato il sistema, che ha funzionato con le due intensive covid a Udine e quella di Palmanova. Ora ne resta una sola attiva, con 5 pazienti a Udine, con un'età media di 58 anni. Riapriranno le attività il 4 maggio: a inizio giugno potremmo essere di nuovo sull'onda». Per questo, mai abbassare la guardia. «Cambierà la nostra vita, cambierà per tutti ».

I RICORDI BELLI

«I primi 36 pazienti che hanno fatto l'ozonoterapia, li ho seguiti io personalmente». Pur scafandrata, è stata anche riconosciuta da un altro runner, anche lui trattato con l'ozono e ora finalmente guarito. E poi ci sono i lombardi guariti. Fra questi anche «una persona che ha regalato 200mila euro per l'informatizzazione. Per me un regalo infinito». Ma la solidarietà è stata tanta. «La maratona di New York? Ci conto tantissimo ancora: ho già pagato il pettorale. Ho rotto due menischi, uno aggiustato a luglio. L'altro lo tengo così. E corro, corro, corro. Nei limiti dei 500 metri, è ovvio. Corro per resistere. Se poi fai quello che ti piace con entusiasmo, questo ti salva».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

