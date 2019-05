CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RUBRICAZa di un piês, ogni buinore al à une cuistion di chês cu la femine e simpri pes stessis resons: al à di mandâ jù almancul dîs chilos se al vûl rivâ ai cincuante agns e al à di meti adun il muret che al cor denant di cjase. Ma parcè la int, o miôr la femine, no si cuietie un freghenin? Al è li di cuant che si è maridât che chel mûr al spiete di jessi sistemât e nol à mai dite nuie par dut chest timp, come ancje la sô panze, che no bruntule mai. In fin dai fats, al à pûr za puartât dongje dut il materiâl che al...