CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RUBRICAVuê Sandri al çuete plui di simpri. Di zovin al à fat une brute tombule cul motorin e di chê volte la gjambe çampe e je restade un alc plui curte. In chel centimetri e mieç che i mancje al poie dutis li sôs angossis. Cussì, pe sô famee al è facil induvinâ se pal om alc nol zire just. Ane, la sô femine, che no à mai vût nissun incident, ogni tant cence savê e simiote so pari inte ande. La famee e gjestìs une biele aziende agricule za di trente e passe agns, cun tant di tratorie fate su in chê che e jere la stale di...