LA RUBRICAPrime zornade di feriis. Di fat, Mara no veve nissun program e, plui che cjapâle cun calme, no varès savût ce fâ. Nancje che le vessin scoltade intes sôs elucubrazions, il telefonut al sune: la sô amie Claudia e sta lant a Triest cu la famee par fâur viodi ai fruts la Grote zigante e, se Mara e vûl, e je la benvignude. Di buride alore si fâs la doce, si met sù la prime maiute che e cjate e in cinc minûts e je pronte. Claudia i veve dit alc sul fat dal mangjâ, di puartâsi un golfut e une gjachetute pal frêt, ma pe...