LA RUBRICAMaridâts za di cinc agns, lis setemanis si son corudis daûr tant che matis, ma dutis compagnis. Il lunis, il miercus e la joibe: television; di martars il cors di bal di kizomba; il vinars in sale di bal a meti in vore ce che a vevin imparât il martars; di sabide la pize cu la stesse cubie di amîs e simpri intal stes lûc; la domenie di sere no si pues dî, ma si po imagjinâ. Stant che la femine e je une patide dal benstâ, il lôr mangjâ al è fat soredut di mignestrons di verduris, di cereâi e di liùms. La domenie a misdì,...