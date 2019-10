CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RUBRICALuise e à trê fîs. Intal so cjâf e veve simpri pensât che, di sigûr, e varès passade la sô vecjaie in compagnie di un di lôr, ancje a cost di sopuartâ une brût smorfeose. Invezit, il prin si è maridât zovin e al è lât a stâ a cjadaldiaul; il secont, chel che al pareve che al volès restâ vedran, a plui di cincuante agns no aial pensât ben di cjatâsi une morose e adiriture di maridâsi? Al à cjatât cjase a un tîr di sclop, ma par Luise dongje nol è avonde. Il tierç fi si è maridât ancje lui masse zovin,...