CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RUBRICAJessi otimiscj al è une robe cetant biele; il cjalâ la tace mieze plene ti fâs capî che ancje vuê no si patirà la sêt. Tant che in dutis lis situazions, al è ben tignî a ments che, dut câs, o vin a ce fâ cu la realtât e chê no simpri e côr de bande che o volaressin. Remigji, un otimist fat persone grant tifôs dal Udin, inte sô vite al è simpri stât un ninin imburît: cuant che i rivave un grant lavôr, prin ancjemò di cjapâ i bêçs, za al scomençave a spindiju. Cussì, cuant che a miezore de fin de partide,...