A saran cinc agns che Camil al va simpri a gustâ inte stesse tratorie. A misdì al à nome une ore di polse prin di tornâ a vore e chel puestut alì, a cincuante metris daûr de sô dite i permet ancje di cjapâse cun calme. La liste e je un freghenin puare e ripetitive, al è vêr, ma a àn di bon che lis pitancis a son misaris ancje di gras; in sumis un compromès plui che acetabil.

Il mês passât a son vignûts a vore inte dite dongje une cubie di zovins e al è clâr che a gustâ a son finîts inte stesse tratorie, ancje parcè che e je la uniche in dute la zone artesanâl. Une peraule vuê e une doman, a àn scomençât a fâ cognossince cun ducj.

Fin chi dut pulît. I doi zovins però a àn tacât ancje a criticâ la cusine dal ambient: masse lami, masse pocje robe intal plat, masse cjâr e vie discorint. A àn tant fat e disfat che a àn convinçût une vore di lôr par proteste a saltâ la visite no lant a gustâ intal puestut par une setemane. Ben, il paron dal ristorant al jere za dongje ae pension e al tignive viert no sigûr pai vuadagns, ma pe amicizie che al veve cun tancj impleâts e operaris che a levin li, cussì no i à pensât dôs voltis e la setemane daspò dal siopar al à sierât la barache: maman a ducj.

A Camil, tant che a tancj altris di lôr, i à tocjât di tornâ a tirâ fûr il gamelin che si doprave une volte, cu la sperance che cualchidun al cjapi sù daurman chel lûc sierât. Cun smare, cjalant dentri intal so cit la salatute flape, al dîs che sì forsit chel ristorant là nol jere degn des stelis de Michelin, ma di là di mangjâ si podeve scambiâ une peraule e sintîsi a cjase fûr di cjase, une sensazion dal dut contrarie a chê dal gamelin. (Cu la colaborazion de Arlef-Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

