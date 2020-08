NUOVE PIANTE

UDINE Quest'autunno, a Udine arriveranno 500 nuovi alberi. Palazzo D'Aronco ha infatti avviato l'iter di gara per la fornitura e la messa a dimora delle essenze arboree, in modo da iniziarne la piantumazione nella stagione più adatta. L'amministrazione comunale ha messo a bilancio più di 150 mila euro per questa operazione e ulteriori fondi, come ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Loris Michelini, saranno messi in campo con la variazione di bilancio di novembre, per andare a gara nella prossima primavera. L'obiettivo della giunta Fontanini, infatti, è quello di riuscire a mettere a dimora tra i 500 e i mille alberi all'anno.

«Già nel 2019 ne avevamo acquistati molti (515, ndr) e ora continuiamo con la prima del 2020. Queste 500 essenze ha spiegato ancora Michelini -, verranno sistemate nelle zone verdi cittadine, nei cortili delle scuole che ne hanno fatto richiesta, nelle aree sportive e lungo i viali cittadini, dove sarà possibile farlo». Non solo. «Ripianteremo inoltre gli alberi dove sono stati tolti da decenni e mai sostituiti - assicura -. Lungo viale Venezia, per esempio, ne mancano 36». I numeri delle nuove piantumazioni, però, saranno ancora maggiori perché alcune aree prevedono una serie di interventi specifici, esterni a questa gara. «Sono in agenda il progetto del bosco urbano all'ex Caserma Piave, per cui aspettiamo le demolizioni (un'operazione per la quale sono stari messi a bilancio 700 mila euro, ndr), il piano di raddoppio del Parco del Cormor ha continuato il vicesindaco -, il recupero del Parco del Torre che abbiamo avviato e le nuove aree verdi come quella di via Castions, che saranno oggetto di misure ad hoc».

Insomma, Palazzo D'Aronco ha tutte le intenzioni di concretizzare la rivoluzione green che ha annunciato. «Ci hanno contestato gli alberi che abbiamo tolto per sistemare e mettere in sicurezza strade e marciapiedi ha osservato Michelini -, ma il piano che stiamo portando avanti sul verde è di portata storica. Abbiamo messo a bilancio interventi di potatura, di piantumazioni e sostituzione di alberi pericolanti con altri che non creino disagio, optando per quelli con l'impianto radicale verticale anziché orizzontale. Si tratta di un percorso che va iniziato, altrimenti tra venti o trent'anni ci troveremo con molte piante a rischio, anche perché il vento, i temporali e la rasature dei marciapiedi li indeboliscono progressivamente. Un po' alla volta, quindi, andremo a sostituire, dove risulterà fattibile, gli alberi che pregiudicano l'incolumità dei passanti. Diversi cittadini, inoltre, ci hanno regalato delle essenze, come i gelsi, che trapiantiamo al Cormor. L'Ufficio del verde, infine, con il dirigente Lucio Bernardis, è impegnato anche per cercare di salvare, o almeno prolungarne il più possibile la vita, delle piante malate. La svolta green è in corso e un po' alla volta la porteremo avanti».

