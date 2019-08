La rivolta degli autisti «Pronti allo sciopero»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAUDINE I lavoratori della Saf sono sul piede di guerra: i sindacati si dicono pronti a proclamare lo sciopero nel caso non si arrivasse ad una soluzione condivisa. Una partita che riguarda 475 autisti, che diventano 620 se si contano anche i lavoratori in officina. Le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl trasporti, infatti, hanno proclamato lo stato di agitazione del personale e avviato le cosiddette procedure di raffreddamento come da prassi, per tentare una conciliazione. Al centro della protesta il...