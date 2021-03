IL QUADRO

UDINE In attesa del secondo semestre 2021, quando «l'attività economica dovrebbe tornare ad espandersi», la manifattura della provincia di Udine mette in cascina un ultimo trimestre del 2020 in crescita del 5,4% sul trimestre precedente. Nonostante la recrudescenza della pandemia nel periodo autunnale, cioè, le imprese friulane non solo hanno lavorato, ma hanno prodotto di più dei mesi estivi già essi in rimbalzo rispetto al lockdown. Certo, il 2020 chiude complessivamente con un -7,2% sul 2019, perché il recupero del secondo semestre non è stato sufficiente a sanare le pesanti perdite della primavera in lockdown (-19,8% nel 2° trimestre e 6,2% nel 1° trimestre), tuttavia in quest'era pandemica «le nostre imprese hanno dato prova di una straordinaria capacità reattiva, continuando a lavorare in sicurezza e a tenere agganciate le forniture italiane alle grandi catene internazionali di valore», ha commentato la presidente degli industriali friulani, Anna Mareschi Danieli. Un mondo che ora è già alla fase operativa per poter ospitare nei propri stabilimenti le operazioni di vaccinazione, come ha fatto nei mesi scorsi per il test sierologico: 70mila quelli eseguiti in azienda.

LA PRESIDENTE

«Sono già in stato avanzato le procedure per costruire la tecnicalità dell'operazione con i competenti uffici regionali ha aggiornato ieri la presidente Mareschi Danieli -. Confidiamo ora in un'accelerazione delle forniture di vaccini per poter tenere in sicurezza il tessuto produttivo regionale e contribuire a creare l'immunizzazione dei cittadini del Friuli Venezia Giulia». L'accordo per la somministrazione del vaccino in fabbrica prevede l'utilizzo di cooperative di medici di base e della Croce Rossa, come è avvenuto per l'esecuzione dei tamponi. Si tratta, inoltre, di una procedura che è frutto del protocollo di intesa sottoscritto con i sindacati Cgil, Cisl e Uil e approvato dalla Regione. I numeri consegnati dal IV trimestre 2020 indicano anche, nella lettura di Confindustria, che «la manifattura e i servizi a essa collegati si confermano la spina dorsale della nostra economia, sulla quale si deve puntare in prospettiva per sostenere la ripartenza».

CAPACITÀ DI SPESA

L'ultimo scorcio dell'anno passato ha dimostrato poi non proprio un crollo della capacità di spesa del mercato, perché le vendite delle imprese affiliate a Confindustria Udine sono aumentate del 4,6% rispetto al trimestre estivo e hanno consentito di chiudere l'anno a un contenuto 1,3% sullo stesso trimestre 2019. Restando agli ultimi tre mesi dell'anno, si è posizionata in terreno positivo la meccanica (+1,4%), la siderurgia (+7,3%), il legno e mobili (+3,3%), l'alimentare, la carta, la chimica, l'industria del cuoio, della gomma e della plastica, pur in un'annata connotata dal segno finale negativo. L'andamento del primo semestre, infatti, ha segnato tutti i comparti in maniera significativa. Nello specifico, l'industria meccanica provinciale ha lasciato sul terreno nel 2020 il 7,6% della produzione rispetto all'anno precedente dopo la crescita del 2017 (+3,1%), la decelerazione nel 2018 (+1,8%) e nel 2019 (+0,6%). Caduta nel primo trimestre 2020, -4,8% e soprattutto nel secondo trimestre, -21,5%, è rimbalzata nel terzo trimestre e quarto trimestre 2020 (rispettivamente +4,6% e +1,4%) e ha avuto una flessione tendenziale più contenuta (-2,9% e -1,3%) rispetto alla prima parte dell'anno. La siderurgia archivia la perdita complessiva 2020 (-8,7%) dopo il biennio positivo 2017-2018 e la frenata del 2019; il comparto legno e mobili ha contenuto le perdite dell'anno pandemico al -8,2% dopo un 2019 in flessione del 3,9% e, soprattutto, un tracollo del 30,8% nel secondo trimestre dell'anno scorso.

Antonella Lanfrit

