UDINE Sono giorni concitati per le scuole, che stanno definendo gli orari senza però avere ancora informazioni sull'organico cosiddetto Covid, ossia insegnanti e collaboratori scolastici resi necessari dagli sdoppiamenti delle classi e degli accessi. In una pianificazione che è ancora incerta, si fa strada anche l'ipotesi didattica a distanza, nel caso appunto non venisse assegnato in tempo il personale in più necessario a garantire a tutti le lezioni in presenza. L'Ufficio Scolastico Regionale, è al lavoro proprio su questo fronte: «L'organico Covid è in via di definizione ha detto la dirigente Daniela Beltrame - devono essere sentiti dirigenti scolastici e organizzazioni sindacali oltre che l'assessore regionale, Alessia Rosolen».

L'obiettivo (ma anche la speranza) è di riuscire ad accogliere le richieste presentate dalle scuole in merito all'organico in tempo per la ripartenza del 16 settembre. Stando a quanto reso pubblico dalla Regione a inizio agosto, il fabbisogno in Friuli Venezia Giulia ammonta complessivamente a quasi 1.200 docenti e quasi 1.400 collaboratori scolastici.

In attesa del personale aggiuntivo, quindi, le scuole si sono organizzate pianificando orari a più ipotesi, come accade ad esempio nell'Istituto Comprensivo 3 di Udine, che sul sito ha pubblicato le modalità concrete di avvio dell'anno scolastico. D'altronde, lo stesso dirigente scolastico Paolo De Nardo lo aveva detto nei giorni scorsi: il grosso nodo ancora da risolvere erano i docenti aggiuntivi di cui si attendevano notizie. E si attendono ancora, a dieci giorni dalla partenza. Il problema riguarda soprattutto la scuole secondaria di primo grado Manzoni, una delle più frequentate della città: per rispettare il distanziamento fisico nelle aule, le sezioni prime originariamente previste sono aumentate da otto a dieci. Come coprirle?

Tornando all'ipotesi Dad: «Al momento questo istituto è ancora in attesa di ricevere una risposta definitiva in merito alla richiesta di integrazione dell'organico che consentirebbe di svolgere l'orario completo cita il documento sul sito - Nelle more di tale informazione, il consiglio d'istituto ha stabilito di ridurre l'unità oraria a 45 minuti di lezione e di compensare il tempo scuola non fruito in presenza con attività di Didattica Digitale Integrata».

E la ricreazione all'aperto sarà consentita a metà classe, a giorni alterni. La questione non si pone invece per le scuole elementari, dove l'orario è stato ridotto da 29 a 27 ore settimanali, comunque entro i limiti stabiliti dal Ministero, e sono state ridotte le compresenze per riuscire a coprire tutte le classi. A livello di scuole dell'infanzia, invece, le opzioni sono molteplici: lo sdoppiamento di alcune sezioni potrà essere coperto con l'organico integrato (alla Cossettini servirebbero ad esempio 50 ore di insegnamento in più, alla Pecile 30 e alla scuola di via Marco Volpe 200) e il monte ore confermato, oppure con la riduzione dell'orario (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 15, invece che alle 16, o con orario normale dal lunedì al giovedì e uscita alle 13 il venerdì).

Molte scuole, ovviamente, dovranno fare i doppi turni in mensa. Basta guardare il piano pubblicato per vedere il lavoro immane che è stato fatto a livello organizzativo, con una pianificazione che è dovuta entrare nel dettaglio fino a stabilire precise finestre di ingresso e uscita delle varie classi e sezioni per ogni singolo accesso.

Quella per l'organico aggiuntivo aleggia ovviamente su tutti gli istituti comprensivi e la questione è particolarmente sentita dai genitori, preoccupati perché l'avvio delle lezioni si avvicina e ancora non sanno bene come organizzarsi.

A complicare le cose, inoltre, ci sono i timori sull'aspetto sanitario: quali sintomi verranno considerati a rischio Covid? La paura è che se tra questi rientrassero episodi di tosse e raffreddore (che nella stagione invernale sono ovviamente molto diffusi), i bambini riuscirebbo a frequentare ben poco la scuola e c'è chi già pensa all'opzione homeschooling.

