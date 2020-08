LA RIPARTENZA

UDINE Aule, distanziamento, banchi, organico, mascherine, trasporti: a tutte le incertezze che aleggiano sulla ripartenza dell'anno scolastico (per cui mancano ormai una quindicina di giorni), se ne aggiunge un'altra, quella sui servizi di preaccoglienza e di doposcuola, servizi importantissimi per le famiglie che ci fanno affidamento per poter conciliare gli orari di lavoro. Le difficoltà a organizzare l'attività didattica, stravolta dalle misure anti-Covid, si fanno sentire, infatti, anche sulla pianificazione di questi servizi e il Comune di Udine ha avvisato i genitori che non è ancora chiaro quando potranno prendere il via (comunque solo dopo il referendum), dato che gli Istituti comprensivi non hanno ancora fornito al Municipio le informazioni indispensabili per poterli pianificare; tutte le modifiche apportate alle modalità di svolgimento dell'attività scolastica (dallo scaglionamento, agli spazi in più ricavati e trasformati in aule per garantire le distanze) hanno reso più complessa anche l'organizzazione delle altre attività pre e post scuola.

LA LETTERA

In una lettera inviata alle famiglie udinesi, l'assessore all'istruzione Elisa Asia Battaglia ricorda quindi che nell'avviso informativo sui servizi comunali di doposcuola e preaccoglienza si precisava che le preiscrizioni venivano fatte solo a titolo esplorativo e che solo in seguito alle decisioni del Governo e delle autorità locali sull'emergenza coronavirus, sarebbe stata data comunicazione agli interessati dell'ammissione ai servizi. E' volontà dell'Amministrazione Comunale continua la comunicazione -, attivare i servizi il prima possibile, ma a tutt'oggi non sono ancora pervenute dagli Istituti Comprensivi le informazioni indispensabili e necessarie per poter organizzare i servizi richiesti, (ad esempio: scaglionamento degli orari, rientri pomeridiani, disponibilità delle aule, ecc.). L'assessore Battaglia rassicura comunque i genitori sul fatto che Palazzo D'Aronco è in continuo rapporto con le scuole per poter tornare nel più breve tempo possibile alla normalità: Consapevoli dei disagi che la situazione di incertezza provoca nell'organizzazione delle famiglie scrive Battaglia -, gli uffici comunali sono costantemente in contatto con i Dirigenti scolastici o loro delegati e con le ditte affidatarie per avviare i servizi quanto prima e permettere alle famiglie di tornare ad una sorta di normalità. In questo scenario, ancora decisamente in evoluzione, si comunica che i servizi prenderanno avvio comunque solo dopo la tornata referendaria prevista per il 20 e 21 settembre, ma attualmente non è ancora stata definita la data precisa di inizio. Appena disponibili verranno comunicate: l'accettazione della preiscrizione, la data di avvio dei servizi, le modifiche organizzative per garantire servizi in sicurezza per bambini e operatori.

GLI SPAZI

Per quanto riguarda gli spazi (ampliati per mantenere il distanziamento di un metro statico) a Udine, invece, non ci sono criticità, almeno per le scuole dell'infanzia, le elementari e le medie che hanno ricavato aule in più sfruttando tutti gli ambienti disponibili (dalle sale riunioni, alle biblioteche): proprio in questi giorni, infatti, istituti e Comune stanno lavorando per spostare tutti gli arredi possibili, così da garantire maggiore distanza tra i banchi; unica eccezione una scuola primaria per cui ci saranno forse da spostare due classi. Qualche difficoltà in più c'è invece per le scuole superiori, in particolari le più grandi, che hanno molte classi: in questo caso, le soluzioni cui si sta pensando sono i padiglioni della Fiera e l'edilizia leggera, ossia tensostrutture e prefabbricati.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA