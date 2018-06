La rinascita dell'Aurora calcio tutti in coda, manca il campo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RINASCITAUDINE Sport, bambini e integrazione: rinasce la tradizione del calcio nel quartiere Aurora, una delle zone più difficili della città. Per anni la passione per il pallone ha animato l'area tra via Valente e via XXV Aprile tra allenamenti e partite che facevano dimenticare quanto fosse complicato, allora, vivere in via Riccardo di Giusto.Oggi il quartiere è cambiato, ma i bambini sono sempre bambini e la passione per il calcio è rimasta immutata. Appena due settimane fa l'Associazione Aurora Udine Est ha dato vita alla società...