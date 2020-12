È frenata dalla pandemia la rivoluzione dell'ospedale di Gemona prevista dalla riforma regionale varata nel 2019. Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi ieri nel corso di un incontro con il personale del nosocomio gemonese, che dal 9 novembre ha dato il proprio contributo nel curare pazienti affetti da Coronavirus; da allora a oggi sono state ricoverate circa un centinaio di persone positive, 80 delle quali dimesse. Accompagnato dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, dal sindaco Roberto Revelant e dal direttore generale di Asufc Massimo Braganti, Riccardi - nel suo intervento di ringraziamento del personale - ha voluto rimarcare l'importante ruolo che l'ospedale friulano ha ricoperto nella lotta all'emergenza coronavirus. «L'Amministrazione comunale e la popolazione di Gemona - ha detto Riccardi - hanno dato la disponibilità a sostenere il sistema regionale, aprendo le porte dell'ospedale ai malati Covid. A fine 2019 abbiamo licenziato la riforma della sanità in Friuli Venezia Giulia, ma non abbiamo avuto ancora il tempo di avviarla nel modo dovuto a causa della pandemia scoppiata a febbraio. Avremmo voluto essere tutti molto più avanti nell'applicazione della legge, ma su alcuni suoi passaggi siamo stati costretti a fermarci. Quando la situazione si sarà stabilizzata ripartiremo restituendo a questo territorio ciò che era stato programmato». Dal canto suo l'assessore Zilli ha sottolineato il lavoro svolto con professionalità e abnegazione dal personale dell'ospedale gemonese. «Ci auguriamo - ha concluso l'assessore alle Finanze - che l'anno nuovo sia quello della svolta nell'emergenza non solo sanitaria ma anche economica e sociale che stiamo vivendo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA