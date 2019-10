CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICORRENZATARCENTO Nonostante la distanza e gli anni terribili della Prima guerra mondiale, non ci volle molto prima che il progetto dello scoutismo, pensato e avviato da Robert Baden Powell in Inghilterra nel 1907, arrivasse in Friuli: nel 1919, infatti, davanti al portale del duomo di Tarcento il gruppo locale degli scout la squadriglia dei Leoni posava per una foto. È a partire da questa prima testimonianza fotografica che il gruppo scout della «perla del Friuli», ancora vivo e vivace con 90 ragazzi dagli 8 anni in su, ha...