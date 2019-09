CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICERCAUDINE Ottimizzare il percorso di volo dei droni in missione di sorvolo in maniera del tutto automatica senza l'intervento dell'operatore umano. È quanto permette un algoritmo messo a punto e descritto nell'articolo Drone patrolling with reinforcement learning pubblicato da Gian Luca Foresti e Claudio Piciarelli, docenti di informatica del Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche (DMIF) dell'Università di Udine. L'articolo è stato premiato come miglior lavoro di ricerca, ottenendo il Best paper award, durante la...